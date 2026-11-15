Загадочная звезда, посылающая сигнал каждые 8 минут, удивила ученых

Необычная звездная система, расположенная на расстоянии более 5 тысяч световых лет от Земли, привлекла внимание астрономов. Находящийся там белый карлик излучает радиосигналы каждые восемь минут. Это открытие может помочь ученым лучше понять загадочные явления во Вселенной.

Исследователи установили, что система, получившая название ГПМ Дж071507−114153, состоит из двух звезд. Одна из них — белый карлик, завершивший свой жизненный цикл, а другая — обычная звезда, похожая на Солнце.

Белый карлик — это чрезвычайно плотное ядро, остающееся после гибели звезды. Эта звезда вращается вокруг своей оси каждые восемь минут, испуская в космос импульсы радиоволн.

Самое интересное в этом открытии то, что ранее подобные радиосигналы наблюдались в основном в системах с участием маленьких и относительно холодных красных карликов. Обнаружение таких сигналов от белого карлика в паре с солнцеподобной звездой зафиксировано впервые.

Для изучения этого явления ученые использовали радиотелескопы МВА в Австралии, МирКАТ в Южной Африке и обсерваторию В. М. Кек на Гавайях. В ходе исследования было проанализировано более 100 часов радиоданных.

Интересно, что с помощью радиосигналов специалистам удалось также наблюдать мощное магнитное поле и звездные вспышки на поверхности второй звезды. Эти явления имеют характеристики, схожие с процессами, вызывающими полярные сияния на Земле.

Результаты исследования были опубликованы 12 ноября в Натуре Астрономй научном журнале. По мнению ученых, запуск более мощных телескопов в будущем позволит получить больше информации о подобных загадочных звездных системах во Вселенной.