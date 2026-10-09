Найдены новые доказательства существования загадочной Девятой планеты в Солнечной системе

Тайваньские ученые повторно проанализировали данные прошлых космических наблюдений и обнаружили небесное тело, которое может оказаться предполагаемой Девятой планетой — Планет Нине, существование которой предполагается в Солнечной системе. Если этот объект действительно окажется планетой, это может пролить свет на одну из самых загадочных тайн Солнечной системы. Об этом сообщает издание «Те Экономик Тимес».

Отмечается, что исследователи во главе с Терри Лонг Фаном из Национального университета Цинхуа (Натионал Тсинг Хуа Университй) на Тайване сопоставили данные, полученные космическим телескопом Инфраред Астрономикал Сателлите в 1983 году, с результатами наблюдений японского космического аппарата АКАРИ, собранными в 2006–2007 годах.

23-летний временной интервал между двумя наблюдениями позволил ученым сравнить изменения в положении небесных тел и определить их движение. В ходе исследования среди миллионов сигналов был выделен объект, сместившийся по небу на 47,46 угловой минуты. Характеристики его движения и инфракрасное излучение совпали с предположениями о том, что это может быть крупная планета, расположенная очень далеко от Солнца.

Сначала ученые выявили 22 объекта, которые предположительно могли быть планетой. Затем их характеристики были изучены более глубоко, и число кандидатов сокра сначала до 13, а затем до одного. По расчетам исследователей, масса последнего объекта может в 7–17 раз превышать массу Земли.

Специалисты подчеркивают, что объекты, расположенные в столь отдаленных областях Солнечной системы, очень трудно обнаружить с помощью обычных оптических телескопов. До объектов, находящихся на расстоянии 500–700 астрономических единиц от Солнца, солнечный свет доходит крайне слабо. По этой причине их сложно наблюдать в видимом спектре света.

Однако крупные планеты не ограничиваются лишь отражением света, идущего от Солнца, но и излучают собственное внутреннее тепло. Образующееся при этом инфракрасное излучение можно зафиксировать с помощью специальных приборов. Исследователи воспользовались именно этой возможностью, чтобы попытаться обнаружить потенциальную планету.

Почему Планет Нине вызывает интерес у ученых?

Предположение о возможном наличии девятой планеты в Солнечной системе возникло в результате изучения необычных орбит некоторых ледяных небесных тел, движущихся за орбитой Нептуна. Направления их движения и орбиты кажутся сгруппированными в определенных областях. Это указывает на то, что на данные тела может оказывать гравитационное воздействие крупное небесное тело, которое еще не обнаружено.

Расположение вновь выявленного объекта также соответствует существующим гипотезам о Планет Нине. Если его статус планеты подтвердится, ученые еще больше приблизятся к разгадке того, почему некоторые тела на окраинах Солнечной системы движутся по орбитам, отличающимся от обычных.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале «Публикатионс оф те Астрономикал Сокиетй оф Аустралиа». Несмотря на это, ученые пока официально не подтвердили найденный объект как Планет Нине или новую планету Солнечной системы. В связи с этим необходимы дополнительные наблюдения для определения его природы и истинных характеристик.

На следующем этапе исследователи планируют повторно наблюдать этот объект с помощью камеры Дарк Энергй Камера, установленной на 4-метровом телескопе Бланко в Чили. Посредством этого планируется уточнить его текущее местоположение и движение, а также проверить, соответствуют ли результаты наблюдений предполагаемой орбите.

Таким образом, существование загадочной девятой планеты пока не доказано. Однако новые результаты, полученные из данных старых космических наблюдений, предоставляют ученым еще одну возможность найти ответ на этот вопрос.