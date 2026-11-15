Папа Римский на военном вертолете: неожиданное и увлекательное путешествие в Перу (видео)

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Папа Римский на военном вертолете: неожиданное и увлекательное путешествие в Перу (видео)

В рамках своего апостольского визита в Перу Папа Римский Лев КсИВ предпринял необычный шаг, удививший мировую общественность. Понтифик совершил перелет в один из отдаленных районов Анд на военном вертолете «Ми-17», принадлежащем Военно-воздушным силам Перу. Это путешествие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и мировых СМИ.

«Папакоптер» и интересные моменты в кабине пилотов

Перуанские военные летчики в шутку назвали этот вертолет, специально выделенный для понтифика, «Папакоптер» (Попекоптер) во время полета произошло неожиданное событие: Папа Римский Лев КсИВ вошел прямо в кабину пилотов, надел специальные наушники, сел между двумя пилотами и лично наблюдал за живописными пейзажами Анд. Видеозаписи этого процесса быстро стали популярными среди пользователей интернета.

Показатели полета

Детали и информация

Дата и место

14 ноября 2026 года, Перу (Чиклайо — Санта-Крус-де-Сучабамба)

Воздушное судно

Вертолет «Ми-17» ВВС Перу («Папакоптер»)

Расстояние и время

Высота 2100 метров над уровнем моря, полет длительностью около 40 минут

Меры безопасности

Борт сопровождали еще три военных вертолета «Ми-17»

Суть визита и выполнение старого обещания

Значимость этого визита заключается в том, что в годы, когда Папа Римский служил епископом Чиклайо, ему приходилось преодолевать тяжелый путь на машине до этого отдаленного города Санта-Крус-де-Сучабамба, занимавший целых 4,5 часа В этот раз он сдержал свое обещание, добравшись до самой отдаленной точки своей бывшей епархии на вертолете, и провел специальную мессу для местных жителей. Для обеспечения безопасности основного борта, на котором находился понтифик, его сопровождали еще три вертолета «Ми-17» ВВС Перу.

Как вы считаете, какое значение для общественности имеют такие необычные и публичные шаги Папы Римского? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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