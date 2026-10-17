Папа Римский сегодня должен выписаться из больницы после операции по удалению опухоли в легком

·60·Мир
Папа Римский сегодня должен выписаться из больницы после операции по удалению опухоли в легком

Папа Римский Лев КсИВ получил разрешение на выписку из больницы после операции по удалению части правого легкого. Сообщается, что сегодня, 17 октября, он вернется в Ватикан из римской больницы Джемелли. Об этом передает Эуроневс со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

71-летний понтифик находился на лечении в больнице с 13 октября, когда ему была проведена операция по удалению злокачественной опухоли в правом легком.

Врачи оценили результаты анализов крови и рентгенографии грудной клетки, проведенных 17 октября, и подтвердили, что его клиническое состояние достаточно улучшилось для выписки из больницы.

По информации пресс-службы Ватикана, Лев КсИВ покинет больницу в субботу во второй половине дня и вернется в Ватикан. А в воскресенье он планирует прочитать традиционную молитву «Ангелус» из окна своей папской резиденции.

Ранее сообщалось, что в ходе операции у папы была удалена нижняя доля правого легкого. По результатам исследований у него была выявлена аденокарцинома легкого — разновидность рака легких.

Операция длилась около 90 минут и завершилась без осложнений. Рентгенологическое исследование, проведенное 15 октября, показало, что восстановление прооперированного легкого идет хорошо. Врачи заявили, что процесс послеоперационного восстановления папы продолжается по плану.

Лев XIVВатиканоперация на легкомаденокарцинома легкого
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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