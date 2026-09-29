Похвальной грамоты мало: в китайских школах отличникам выдают мясо

·0·Мир
Похвальной грамоты мало: в китайских школах отличникам выдают мясо

В некоторых школах Китая применяется необычный способ мотивации учащихся к хорошей учебе. Школьники, показавшие высокие результаты в освоении предметов и добившиеся отличных оценок, награждаются не только похвальными грамотами и дипломами, но и несколькими килограммами мяса.

Согласно данным, каждому ученику в качестве награды преподносится от 3 до 5 килограммов мяса. Эта инициатива была запущена с целью поощрения труда детей и побуждения их к достижению еще более высоких результатов в учебе.

Обычно для поощрения учащихся используются дипломы, почетные грамоты или подарки. Данный же подход в Китае привлек внимание пользователей социальных сетей своей необычностью.

Многие тепло встретили этот метод, подчеркнув, что оценка труда реальным подарком может стать более интересным стимулом для учащихся.

Школы Китаямясная наградапоощрение учебытруд учащихся
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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