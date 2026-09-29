Похвальной грамоты мало: в китайских школах отличникам выдают мясо

В некоторых школах Китая применяется необычный способ мотивации учащихся к хорошей учебе. Школьники, показавшие высокие результаты в освоении предметов и добившиеся отличных оценок, награждаются не только похвальными грамотами и дипломами, но и несколькими килограммами мяса.

Согласно данным, каждому ученику в качестве награды преподносится от 3 до 5 килограммов мяса. Эта инициатива была запущена с целью поощрения труда детей и побуждения их к достижению еще более высоких результатов в учебе.

Обычно для поощрения учащихся используются дипломы, почетные грамоты или подарки. Данный же подход в Китае привлек внимание пользователей социальных сетей своей необычностью.

Многие тепло встретили этот метод, подчеркнув, что оценка труда реальным подарком может стать более интересным стимулом для учащихся.