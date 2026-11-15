Мераб Двалишвили вновь победил Марлона Мораеса в Абу-Даби (видео)

14 ноября 2026 года на грандиозной арене Этихад Арена в Абу-Даби состоялся очередной крупный турнир, приковавший внимание мирового спортивного сообщества. В важном поединке лиги Реал Американ Фристйле (RAF), проходившем по правилам вольной борьбы, известный спортсмен Мераб Двалишвили встретился с опытным бразильским бойцом Марлоном Мораесом.

90 секунд доминирования и досрочная победа

В ходе крайне напряженного поединка грузинский спортсмен не оставил сопернику ни единого шанса. Мераб Двалишвили с самого начала боя взял инициативу в свои руки, демонстрируя высокий темп. В результате он одержал досрочную победу, победив Марлона Мораеса всего за 1 минуту 30 секунд первого раунда.

Напомним, что это была вторая встреча данных спортсменов. Впервые они сошлись в сентябре 2021 года на турнире UFC 266, и тогда Двалишвили также одержал победу техническим нокаутом.