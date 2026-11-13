Тюрьма и крупный штраф: во сколько Усману Нурмагомедову обошлась драка с Мерабом Двалишвили?
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- После массовой драки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби Усман Нурмагомедов был приговорен к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 81 000 долларов.
- Мераб Двалишвили и его друг, участвовавшие в конфликте, были оштрафованы на 13 000 долларов каждый.
- Американская организация RAF заявила, что берет на себя эти финансовые расходы.
- Решение суда привело к длительному перерыву в спортивной деятельности Усмана Нурмагомедова.
Развитие событий, потрясших мир ММА. Известный боец Усман Нурмагомедов был сурово наказан из-за массовой драки со звездой UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Согласно официальным данным, суд вынес приговор о назначении ему наказания в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 81 000 долларов.
Подробности конфликта и решение суда
Напомним, что некоторое время назад в одном из отелей Абу-Даби между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили возник конфликт, который перерос в массовую драку. На видеозаписях с места происшествия видно, как бойцы и их окружение набрасываются друг на друга, а ситуация становится крайне напряженной. По итогам расследования, проведенного правоохранительными органами, и судебного процесса Усман Нурмагомедов был признан виновным и получил вышеуказанное строгое наказание.
Штрафы сторон и вмешательство организации RAF
Согласно приговору, наказан не только Нурмагомедов. Мераб Двалишвили и его друг, участвовавшие в драке, также были оштрафованы на 13 000 долларов каждый. Однако американская влиятельная бойцовская организация — RAF (Румбле Ассокиатион Федератион) заявила, что берет на себя эти финансовые расходы. Данная ситуация вызвала различные дискуссии в сообществе ММА.
Участники боевого инцидента
Принятые меры и штрафы
Усман Нурмагомедов
Лишен свободы на шесть месяцев, штраф $81,000
Мераб Двалишвили
Штраф $13,000 (плательщик: RAF)
Друг Двалишвили
Штраф $13,000 (плательщик: RAF)
Несомненно, этот инцидент серьезно повлияет на репутацию и карьеру бойцов. В частности, шестимесячное тюремное заключение для Усмана Нурмагомедова означает большой перерыв в спортивной карьере.
Как вы считаете, насколько справедливо, что бойцы ММА несут ответственность перед законом за подобные действия вне октагона? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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