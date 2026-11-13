Тюрьма и крупный штраф: во сколько Усману Нурмагомедову обошлась драка с Мерабом Двалишвили?

Развитие событий, потрясших мир ММА. Известный боец Усман Нурмагомедов был сурово наказан из-за массовой драки со звездой UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Согласно официальным данным, суд вынес приговор о назначении ему наказания в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 81 000 долларов.

Подробности конфликта и решение суда

Напомним, что некоторое время назад в одном из отелей Абу-Даби между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили возник конфликт, который перерос в массовую драку. На видеозаписях с места происшествия видно, как бойцы и их окружение набрасываются друг на друга, а ситуация становится крайне напряженной. По итогам расследования, проведенного правоохранительными органами, и судебного процесса Усман Нурмагомедов был признан виновным и получил вышеуказанное строгое наказание.