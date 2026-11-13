Тюрьма и крупный штраф: во сколько Усману Нурмагомедову обошлась драка с Мерабом Двалишвили?

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Тюрьма и крупный штраф: во сколько Усману Нурмагомедову обошлась драка с Мерабом Двалишвили?
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  • После массовой драки с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби Усман Нурмагомедов был приговорен к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 81 000 долларов.
  • Мераб Двалишвили и его друг, участвовавшие в конфликте, были оштрафованы на 13 000 долларов каждый.
  • Американская организация RAF заявила, что берет на себя эти финансовые расходы.
  • Решение суда привело к длительному перерыву в спортивной деятельности Усмана Нурмагомедова.

Развитие событий, потрясших мир ММА. Известный боец Усман Нурмагомедов был сурово наказан из-за массовой драки со звездой UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Согласно официальным данным, суд вынес приговор о назначении ему наказания в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 81 000 долларов.

Подробности конфликта и решение суда

Напомним, что некоторое время назад в одном из отелей Абу-Даби между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили возник конфликт, который перерос в массовую драку. На видеозаписях с места происшествия видно, как бойцы и их окружение набрасываются друг на друга, а ситуация становится крайне напряженной. По итогам расследования, проведенного правоохранительными органами, и судебного процесса Усман Нурмагомедов был признан виновным и получил вышеуказанное строгое наказание.

Штрафы сторон и вмешательство организации RAF

Согласно приговору, наказан не только Нурмагомедов. Мераб Двалишвили и его друг, участвовавшие в драке, также были оштрафованы на 13 000 долларов каждый. Однако американская влиятельная бойцовская организация — RAF (Румбле Ассокиатион Федератион) заявила, что берет на себя эти финансовые расходы. Данная ситуация вызвала различные дискуссии в сообществе ММА.

Участники боевого инцидента

Принятые меры и штрафы

Усман Нурмагомедов

Лишен свободы на шесть месяцев, штраф $81,000

Мераб Двалишвили

Штраф $13,000 (плательщик: RAF)

Друг Двалишвили

Штраф $13,000 (плательщик: RAF)

Несомненно, этот инцидент серьезно повлияет на репутацию и карьеру бойцов. В частности, шестимесячное тюремное заключение для Усмана Нурмагомедова означает большой перерыв в спортивной карьере.

Как вы считаете, насколько справедливо, что бойцы ММА несут ответственность перед законом за подобные действия вне октагона? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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