В Турции мужчина, открывший огонь по машинам на дороге, унес жизни 8 человек
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- В турецкой провинции Афьонкарахисар 5 ноября 2026 года в результате вооруженного нападения погибли 8 человек.
- 30-летний преступник с помощью охотничьего ружья останавливал автомобили, движущиеся по дороге, и открывал по пассажирам беспорядочную стрельбу.
- Среди погибших в результате нападения две женщины-учителя, еще один гражданин получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Число погибших в результате жестоких вооруженных нападений в турецкой провинции Афьонкарахисар достигло 8 человек. 5 ноября 2026 года преступник, беспорядочно открывший огонь по людям в нескольких населенных пунктах провинции, за короткое время стал мишенью для мирных жителей и проезжавших мимо водителей.
После инцидента правоохранительные органы незамедлительно начали масштабную спецоперацию на территории двух провинций.
Остановленные автомобили и беспорядочная стрельба: подробности происшествия
Подробности кровавого события, произошедшего в турецком районе Ихсание, а также в деревнях Аязини, Кыйир и Юкарытандыр, потрясли общественность:
Жертвы и пострадавшие: Нападавший вел беспорядочную стрельбу по людям из охотничьего ружья. В результате 8 человек погибли, среди них две женщины-учителя местной школы. Еще один гражданин получил тяжелые ранения и был госпитализирован;
Ловушка на дороге: Преступник принудительно останавливал автомобили, движущиеся по трассе, и открывал прямой огонь по невинным пассажирам внутри. Тела жертв были обнаружены в трех разных машинах.
Угон другого автомобиля и грязевая ловушка: задержание убийцы
30-летний мужчина, совершивший кровавое нападение, пытался скрыться, но его попытка была недолгой:
Побег в соседнюю провинцию: Сразу после трагедии подозреваемый попытался скрыться на красном фургоне в сторону соседней провинции Эскишехир;
Вооруженная угроза и грязевая ловушка: Во время побега он, угрожая оружием, угнал другой автомобиль, однако транспортное средство застряло в грязи, из-за чего он был вынужден продолжить путь пешком;
Столкновение и задержание: В результате оперативного окружения силами полиции и жандармерии и последовавшей перестрелки преступник был обезврежен и взят под стражу живым.
Следствие и временный запрет для СМИ
В настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры провинции Афьонкарахисар проводятся широкомасштабные следственные действия по установлению истинных причин и мотивов этого жестокого преступления.
Судебные органы в целях обеспечения тайны следствия и общественной безопасности, а также для защиты близких пострадавших, официально ввели временный запрет на освещение данной трагедии в средствах массовой информации.
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