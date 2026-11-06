В Турции мужчина, открывший огонь по машинам на дороге, унес жизни 8 человек

Число погибших в результате жестоких вооруженных нападений в турецкой провинции Афьонкарахисар достигло 8 человек. 5 ноября 2026 года преступник, беспорядочно открывший огонь по людям в нескольких населенных пунктах провинции, за короткое время стал мишенью для мирных жителей и проезжавших мимо водителей.

После инцидента правоохранительные органы незамедлительно начали масштабную спецоперацию на территории двух провинций.

Остановленные автомобили и беспорядочная стрельба: подробности происшествия

Подробности кровавого события, произошедшего в турецком районе Ихсание, а также в деревнях Аязини, Кыйир и Юкарытандыр, потрясли общественность:

Жертвы и пострадавшие: Нападавший вел беспорядочную стрельбу по людям из охотничьего ружья. В результате 8 человек погибли, среди них две женщины-учителя местной школы. Еще один гражданин получил тяжелые ранения и был госпитализирован;

Ловушка на дороге: Преступник принудительно останавливал автомобили, движущиеся по трассе, и открывал прямой огонь по невинным пассажирам внутри. Тела жертв были обнаружены в трех разных машинах.

Угон другого автомобиля и грязевая ловушка: задержание убийцы

30-летний мужчина, совершивший кровавое нападение, пытался скрыться, но его попытка была недолгой:

Побег в соседнюю провинцию: Сразу после трагедии подозреваемый попытался скрыться на красном фургоне в сторону соседней провинции Эскишехир;

Вооруженная угроза и грязевая ловушка: Во время побега он, угрожая оружием, угнал другой автомобиль, однако транспортное средство застряло в грязи, из-за чего он был вынужден продолжить путь пешком;

Столкновение и задержание: В результате оперативного окружения силами полиции и жандармерии и последовавшей перестрелки преступник был обезврежен и взят под стражу живым.

Следствие и временный запрет для СМИ

В настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры провинции Афьонкарахисар проводятся широкомасштабные следственные действия по установлению истинных причин и мотивов этого жестокого преступления.

Судебные органы в целях обеспечения тайны следствия и общественной безопасности, а также для защиты близких пострадавших, официально ввели временный запрет на освещение данной трагедии в средствах массовой информации.