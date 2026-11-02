Массовые аресты у посольства США в Лондоне: за один день задержано 325 протестующих

·56·Мир
Массовые аресты у посольства США в Лондоне: за один день задержано 325 протестующих
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  • Полиция задержала в общей сложности 325 участников акций протеста перед посольством США в Лондоне.
  • Протестующие выразили недовольство включением движения Palestine Action в список террористических организаций и стремились привлечь внимание общественности перед слушаниями в Верховном суде, которые начнутся 4 ноября.
  • Из задержанных 320 человек обвиняются в нарушении британского «Закона о терроризме».

Перед зданием посольства США, расположенным в районе Найн-Элмс на юге столицы Великобритании Лондона, прошли массовые акции протеста, которые завершились масштабной операцией полиции по задержанию участников.

Как сообщает телеканал Sky News, столичная полиция арестовала в общей сложности 325 человек из числа собравшихся вокруг здания протестующих.

Причина арестов и заявление Скотленд-Ярда

Данная акция протеста была направлена против официального решения, принятого Лондоном и Вашингтоном:

  • Поддержка запрещенного движения: Протестующие выступили против совместного решения о включении леворадикального движения Палестине Актион в список террористических организаций;

  • Обвинения по закону о терроризме: По данным Скотленд-Ярда, подавляющее большинство задержанных — 320 человек — обвиняются в публичной поддержке организации, запрещенной в рамках британского «Закона о терроризме»;

  • Сопротивление и принудительный увод: В сообщении полицейского управления отмечается, что протестующих, которые не подчинились законным требованиям правоохранителей и отказались разойтись, офицерам пришлось буквально на руках нести до патрульных машин.

Предстоящие слушания в Верховном суде и реакция Амнестй Интернатионал

Корреспонденты британской телерадиокомпании BBC подчеркивают, что акция была организована намеренно:

  • Тактика привлечения внимания суда: По мнению экспертов, активисты сознательно пошли на массовые аресты, чтобы привлечь широкое общественное внимание к предстоящему заседанию Верховного суда Великобритании;

  • Апелляция 4 ноября: Именно на среду, 4 ноября, в Верховном суде Великобритании назначено начало двухдневных слушаний по иску соучредителя Палестине Актион против правительственного решения о запрете движения;

  • Обеспокоенность правозащитников: Влиятельная международная организация Амнестй Интернатионал оперативно отреагировала на ситуацию, назвав массовые аресты граждан, вышедших лишь с плакатами, позорным посягательством на свободу слова под предлогом обвинений в терроризме.

ЛондонPalestine ActionСкотленд-ЯрдВерховный суд Великобритании
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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