Массовые аресты у посольства США в Лондоне: за один день задержано 325 протестующих
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- Полиция задержала в общей сложности 325 участников акций протеста перед посольством США в Лондоне.
- Протестующие выразили недовольство включением движения Palestine Action в список террористических организаций и стремились привлечь внимание общественности перед слушаниями в Верховном суде, которые начнутся 4 ноября.
- Из задержанных 320 человек обвиняются в нарушении британского «Закона о терроризме».
Перед зданием посольства США, расположенным в районе Найн-Элмс на юге столицы Великобритании Лондона, прошли массовые акции протеста, которые завершились масштабной операцией полиции по задержанию участников.
Как сообщает телеканал Sky News, столичная полиция арестовала в общей сложности 325 человек из числа собравшихся вокруг здания протестующих.
Причина арестов и заявление Скотленд-Ярда
Данная акция протеста была направлена против официального решения, принятого Лондоном и Вашингтоном:
Поддержка запрещенного движения: Протестующие выступили против совместного решения о включении леворадикального движения Палестине Актион в список террористических организаций;
Обвинения по закону о терроризме: По данным Скотленд-Ярда, подавляющее большинство задержанных — 320 человек — обвиняются в публичной поддержке организации, запрещенной в рамках британского «Закона о терроризме»;
Сопротивление и принудительный увод: В сообщении полицейского управления отмечается, что протестующих, которые не подчинились законным требованиям правоохранителей и отказались разойтись, офицерам пришлось буквально на руках нести до патрульных машин.
Предстоящие слушания в Верховном суде и реакция Амнестй Интернатионал
Корреспонденты британской телерадиокомпании BBC подчеркивают, что акция была организована намеренно:
Тактика привлечения внимания суда: По мнению экспертов, активисты сознательно пошли на массовые аресты, чтобы привлечь широкое общественное внимание к предстоящему заседанию Верховного суда Великобритании;
Апелляция 4 ноября: Именно на среду, 4 ноября, в Верховном суде Великобритании назначено начало двухдневных слушаний по иску соучредителя Палестине Актион против правительственного решения о запрете движения;
Обеспокоенность правозащитников: Влиятельная международная организация Амнестй Интернатионал оперативно отреагировала на ситуацию, назвав массовые аресты граждан, вышедших лишь с плакатами, позорным посягательством на свободу слова под предлогом обвинений в терроризме.
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