В Перу мэркой избрали политика по имени Гитлер Муссолини

·46·Мир
В Перу мэркой избрали политика по имени Гитлер Муссолини

На выборах мэра небольшого андского округа Кверопалька в Перу победил политик по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Он набрал на выборах 34,54 процента голосов, опередив своих соперников. Об этом сообщили международные СМИ.

45-летний Флорес участвовал в качестве кандидата от партии «Ахора Накион». Он получил 229 голосов. Его ближайший соперник Гаспар Осорио занял второе место с 204 голосами. Таким образом, Флорес набрал всего на 25 голосов больше соперника.

Имя политика привлекло всеобщее внимание. Слова «Гитлер» и «Муссолини» в его ФИО напоминают имена самых известных диктаторов КсКс века — Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Согласно информации, Флорес одержал победу на местных выборах, прошедших 4 октября. Однако на момент публикации сообщений ожидалось официальное объявлением его победы. Он вступит в должность мэра 1 января 2027 года.

Стоит отметить, что совпадение имени политика с историческими личностями не означает, что его идеологические взгляды схожи с их взглядами.

Симеон ФлоресAhora Naciónвыборы в АндахПеру
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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