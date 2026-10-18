Новый вид растения в Перу назван в честь Месси

Новый вид растения, обнаруженный в Перу, был назван в честь аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси — Салвиа мессии . Это растение, встречающееся в Центральных и Южных Андах, внесено в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщило государственное информационное агентство Перу Агенкиа Андина.

Причиной такого названия растения стал и цвет его цветов. Светло-голубые и белые лепестки напоминают цвета формы сборной Аргентины. Салвиа мессии принадлежит к семейству яснотковых (Ламиакеае), и его высота может достигать 1,5 метров.

Новый вид был изучен перуанским ботаником Полем Гонсалесом, аргентинским независимым исследователем Роландо Урией и Жаном Капча-Рамосом. Результаты исследования были опубликованы 2 октября 2026 года в научном журнале Фйтотакса. Ученые оценили растение как вид, находящийся под угрозой исчезновения, учитывая ограниченный ареал его распространения.

Для информации, Лионель Месси с 2023 года выступает за американский клуб «Интер Майами». За свою карьеру он также играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен».

Месси, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в 2022 году, также является победителем Пекинской Олимпиады 2008 года и двукратным чемпионом Кубка Америки. Он восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».