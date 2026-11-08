3 тысячи тарантулов спрятали в носках: в Перу раскрыта необычная контрабанда (видео)

В международном аэропорту Лимы (Перу) было конфисковано более 3 тысяч живых тарантулов, которых пытались незаконно вывезти в Германию. Пауки были спрятаны внутри носков, разложенных по трем чемоданам.

Как сообщает AFP, инцидент произошел в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса. Контрабандный груз был обнаружен в трех чемоданах, принадлежавших двум гражданам Германии и одному гражданину Польши.

По данным Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу (СЭРФОР), в каждом чемодане находилось от 15 до 22 носков. Таможенники во время досмотра заметили странное движение внутри багажа и решили проверить носки. В результате внутри них были обнаружены тысячи пауков.

Среди конфискованных тарантулов есть яйца, только что вылупившиеся особи и взрослые экземпляры. Некоторые из них относятся к охраняемым видам, а часть еще не до конца изучена наукой.

Специалисты полагают, что пауков могли везти для коллекционеров, научных исследований или продажи в качестве экзотических животных.

Представитель СЭРФОР Кора Суарес заявила, что в Европе цена одного тарантула может достигать примерно 500 евро. Исходя из этого, общая оценочная стоимость конфискованных животных составила 1,5 миллиона евро. Это не реальный доход от продажи, а примерная рыночная стоимость.

Трое пассажиров были задержаны сотрудниками полиции по борьбе с экологическими преступлениями. Ожидается, что в отношении них будет возбуждено уголовное дело. Тарантулы после соответствующей проверки и оценки будут помещены в специализированный центр по уходу за животными.