В Мекке предотвращен страшный теракт: у Каабы задержан смертник (видео)

·88·Мир
В Мекке предотвращен страшный теракт: у Каабы задержан смертник (видео)

В Мекке, являющейся самым священным местом исламского мира, предотвращена беспрецедентная трагедия и кровавое преступление! Благодаря оперативным и самоотверженным действиям сотрудников службы безопасности на территории Масджид аль-Харам, близ священной Каабы, был сорван планировавшийся ужасающий теракт с участием террориста-смертника. Вооруженный взрывными устройствами злоумышленник был задержан у многолюдных южных ворот до того, как успел привести их в действие. Как силовики провели операцию и как сейчас ведется расследование?

Оперативная операция у порога Каабы

Саудовская Аравия Благодаря бдительности правоохранительных органов были спасены жизни тысяч паломников:

  • Место происшествия: Террорист-смертник был обнаружен в южной части Масджид аль-Харам, возле знаменитых ворот короля Абдулазиза;

  • Цель и план: Подозрительное лицо планировало подорвать себя вблизи священной Каабы, чтобы вызвать масштабные разрушения и жертвы;

  • Оперативное задержание: Силы безопасности вовремя заметили подозрительного человека и незамедлительно нейтрализовали его, не допустив совершения взрыва;

  • Официальное расследование: В настоящее время Саудовской Аравией и уполномоченными спецслужбами проводятся масштабные следственные и розыскные мероприятия в связи с произошедшим.

Меры безопасности в священной обители

«Предотвращен план теракта с участием смертника у Каабы в Мекке. Смертник был задержан силами безопасности у южного входа Масджид аль-Харам — возле ворот короля Абдулазиза. Компетентные ведомства проводят соответствующие следственные действия по ситуации».

Эта успешная операция в очередной раз продемонстрировала высокий уровень готовности службы безопасности Саудовской Аравии к охране священных мест.

Детали происшествия и официальный статус

Показатель / Фактор

Установленные факты

Адрес происшествия

Город Мекка, Масджид аль-Харам (около священной Каабы)

Точная точка

Южный вход — ворота короля Абдулазиза

Тип преступления

Планируемый теракт с участием смертника

Результат

Теракт предотвращен, подозреваемый полностью задержан

Текущий этап

Уполномоченные органы ведут следствие и дознание

Как вы думаете, какие силы на самом деле стоят за теми, кто планирует столь мерзкие теракты в святынях, священных для миллионов людей по всему миру? Какую оценку вы дадите оперативным действиям сил безопасности?

Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте эту срочную новость из священного места своим близким через Telegram!

Масджид аль-ХарамКаабаСаудовская АравияТеррорист-смертник
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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