В Стамбуле на свадьбе был зарезан гражданин Туркменистана

В Стамбуле (Турция) в результате конфликта между двумя группами лиц на свадьбе погиб 33-летний Кылыч Бориев. Ему нанесли ножевое ранение в область шеи. После инцидента подозреваемый был задержан и впоследствии арестован по решению суда. Об этом сообщает информационное агентство ДХА.

Отмечается, что происшествие случилось 1 ноября около 23:30 в банкетном зале, расположенном на улице Небиоглу в квартале Кемальпаша района Кючюкчекмедже в Стамбуле. Во время свадебного торжества между двумя группами возник спор, причина которого пока не установлена.

Конфликт, длившийся около часа, перерос в поножовщину. В ходе драки Кылыч Бориев получил тяжелое ранение в шею. На место происшествия прибыли полиция и медицинские работники, которые оказали пострадавшему первую помощь. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Хотя в первоначальных сообщениях погибший указывался как гражданин Узбекистана, позже ДХА уточнило, что он был 33-летним гражданином Туркменистана.

По имеющимся данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала подозреваемого Р.Т. в ходе оперативных мероприятий в стамбульском районе Авджылар. У него также было изъято орудие преступления — нож.

После допроса в полиции подозреваемый был доставлен в суд, который вынес решение о заключении его под стражу.

Тело погибшего было передано семье после завершения процедуры вскрытия. В сообщении ДХА говорится, что планируется транспортировка тела на родину, в Туркменистан.