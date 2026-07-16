Roblox революционизирует процесс создания игр: теперь помогает искусственный интеллект

·1·Технологии
Roblox революционизирует процесс создания игр: теперь помогает искусственный интеллект

Популярная платформа Roblox открыла новую эру в сфере создания игр. Компания представила новую функцию под названием Буилд, которая позволяет пользователям создавать дизайн игр на мобильных устройствах с помощью простых текстовых команд. Эта технология дает возможность даже юным творцам без опыта программирования переносить свои идеи в цифровой мир. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Функция Буилд работает на основе сложных алгоритмов и проприетарных моделей искусственного интеллекта, разработанных Roblox. Например, если пользователь напишет «создать уютную приключенческую игру в густом лесу», система автоматически сформирует игровую механику, окружающую среду, персонажей, визуальный стиль и даже звуки. Процесс, который раньше занимал недели, теперь выполняется за несколько минут.

Вопрос качества и конкуренции

Хотя такие технологические гиганты, как Google, Microsoft и Тенкент, также работают над подобными инструментами, Roblox одной из первых внедряет такой подход для массовых пользователей, особенно среди молодежи. Однако это нововведение вызвало определенные опасения у экспертов отрасли. Критики считают, что снижение порога входа для создания игр может привести к увеличению количества низкокачественного и однотипного контента на платформе.

Согласно исследованию, проведенному Гаме Девелопер Конференке, 52% экспертов отрасли считают, что генеративный искусственный интеллект может негативно повлиять на игровую индустрию. Основное опасение заключается в том, что качественные проекты, созданные человеческим трудом, могут затеряться в «шуме», быстро произведенном искусственным интеллектом. Roblox заявила, что для решения этой проблемы будет использовать специальную рейтинговую систему.

Рейтинг и планы на будущее

Представители компании пояснили, что игры, созданные с помощью искусственного интеллекта, будут ранжироваться в зависимости от того, сколько времени пользователи проводят в них. Если игра неинтересна и в нее никто не играет, она не будет отображаться в результатах поиска. Это гарантирует, что на платформе будут популярны только действительно интересные и качественные проекты.

  • Функция Буилд с 28 июля будет проходить открытое альфа-тестирование в Новой Зеландии;
  • пользователи старше 9 лет могут создавать игры, а лица старше 16 лет — публиковать их для всего мира;
  • Сервис будет иметь как бесплатную, так и платную расширенную версии.
Roblox не собирается ограничиваться только созданием игр в будущем. В ближайшие месяцы ожидается запуск специальных агентов искусственного интеллекта и аналитических инструментов, которые помогут творцам тестировать игры. Также ведется работа над новой моделью, создающей целые 3Д-сцены по одной команде.

Эти новости подтверждают стремление платформы Roblox стать не просто игровой площадкой, а одной из крупнейших творческих экосистем будущего. Интеграция искусственного интеллекта может открыть новые возможности и для молодых программистов и гейм-дизайнеров из Узбекистана, позволяя им продемонстрировать свои таланты на мировом уровне.

RobloxИскусственный ИнтеллектBuildТехнологииИгры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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