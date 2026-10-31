Почему зумеры заводят меньше детей, чем предыдущие поколения?

·13·Мир
Почему зумеры заводят меньше детей, чем предыдущие поколения?

Согласно исследованию, проведенному в США, представители нынешнего молодого поколения к 26 годам имеют меньше детей по сравнению с предыдущими поколениями. Например, лишь 26 процентов 26-летних женщин-зумеров имеют хотя бы одного ребенка. У миллениалов в этом же возрасте данный показатель составлял 47 процентов, у поколения Кс — 50 процентов, а у бумеров — 46 процентов.

Анализ был проведен исследователями Федерального резервного банка Атланты на основе данных опроса Натионал Сурвей оф Фамилй Гровт в США. Результаты показали, что женщины нового поколения с меньшей вероятностью заводят детей, чем женщины предыдущих поколений.

Ученые объясняют эту ситуацию рядом факторов. В частности, финансовые трудности, экономическая нестабильность и тревога за будущее могут побуждать молодежь откладывать создание семьи и рождение детей. Также отмечается, что среди зумеров снизилось и само желание иметь детей по сравнению с предыдущими поколениями.

В исследовании также были учтены трудности, связанные с репродуктивным здоровьем. Согласно данным, у 18 процентов 26-летних женщин-зумеров наблюдались проблемы с фертильностью. У поколения бумеров в том же возрасте этот показатель составлял 10 процентов.

Авторы подчеркивают, что снижение уровня рождаемости нельзя объяснить только нежеланием молодежи иметь детей. Важную роль здесь также играют экономические условия, личный выбор и медицинские факторы.

Исследование отражает ситуацию в США. По этой причине его результаты нельзя напрямую применять к молодежи других стран.

зумерыдемографияФедеральный резервный банк Атлантыуровень рождаемости
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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