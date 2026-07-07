Эндрик дал обещание после провала сборной Бразилии на ЧМ

·70·Спорт
Эндрик дал обещание после провала сборной Бразилии на ЧМ

Юная звезда сборной Бразилии и нападающий «Реал Мадрид» Эндрик впервые дал интервью СМИ после неожиданного поражения на чемпионате мира и собственных ошибок. Поражение со счетом 1:2 в матче 1/8 финала против Норвегии стало настоящим ударом для бразильских болельщиков. Упущенный молодым талантом голевой момент в этой встрече рассматривается как один из факторов, приведших к вылету команды из турнира. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Goal.com, после матча Эндрик был глубоко подавлен своей ошибкой. При счете 0:0 у него была золотая возможность забить гол, однако в итоге победу вырвала Норвегия. Футболист подчеркнул, что считает эту ситуацию важным уроком для себя и будет неустанно работать, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Вера в будущее и ответственность

«Я много думал о своей ошибке, даже благодарил Всевышнего за то, что он дал мне такой шанс, но в той ситуации я мог сыграть лучше. У меня не получилось, но это стало для меня большим опытом. Теперь я буду работать над тем, чтобы такие ошибки не повторялись», — отметил Эндрик в своем интервью.

Для молодого форварда это был первый чемпионат мира в карьере. Хотя он признал, что турнир прошел не так, как он ожидал, он высоко оценил путь, пройденный для того, чтобы надеть футболку сборной и достичь такого уровня. Несмотря на то, что сборная Бразилии показала худший результат на чемпионатах мира за 36 лет, Эндрик пообещал вывести команду на новые вершины на турнире 2030 года.

Эндрик избегал того, чтобы выставлять себя единственным лидером или главным героем команды. По его мнению, успеха можно достичь только через командное единство. «Надеюсь, что в будущем не только я, но и вся команда будет действовать как единое целое. Лучшее для Бразилии — это командная работа. Тогда мы больше не столкнемся с такими болезненными поражениями», — добавил он.

В данный момент главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти и футболисты готовятся к возвращению домой. Команда отдохнет до международного перерыва в сентябре. Согласно плану, «пентакампеоны» в конце сентября проведут два товарищеских матча против сборной Австралии. Эти игры станут важным этапом для восстановления психологического состояния команды и подготовки к новому циклу.

ЭндрикБразилияРеал МадридЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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