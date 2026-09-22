В Германии, считающейся сильнейшей экономикой Европы, ставится жесткая и решительная точка в более чем десятилетней политике мягкой миграции. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (БАМФ) может начать массовую отмену статуса защиты для сотен тысяч сирийских беженцев, проживающих на территории страны. Влиятельная РедактионсНетзверк Деутшланд (РНД), ссылаясь на представителей партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Бундестаге, сообщает, что министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт планирует уже этой осенью дать официальное указание БАМФ о массовом лишении сирийцев статуса защиты.

Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внутренней политики Александр Тром заявил, что процесс отмены статуса начнется в первую очередь с «молодых мужчин, живущих в одиночку и существующих за счет социальных пособий немецкого государства, не работая». Лицам, имеющим постоянное официальное место работы, будет предоставлена возможность получить официальный вид на жительство (ВНЖ) в Германии. В то же время Берлин расширяет программу выплат тем, кто добровольно желает вернуться на родину, поскольку, по мнению политиков, добровольный выезд обходится значительно дешевле принудительной депортации. Канцлер Германии Фридрих Мерц твердо подчеркнул, что война в Сирии окончена, поэтому беженцы обязаны вернуться в свои дома, в противном случае депортация неизбежна, и лично пригласил переходного президента Сирии Ахмада аш-Шараа в Германию для решения этого вопроса.

Итак, судьбы скольких сотен тысяч сирийцев изменит этот жесткий план Берлина, сколько денег предлагается за добровольный отъезд и сможет ли новое жесткое руководство Германии остановить европейский миграционный кризис?

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Важные факты масштабной кампании Германии против сирийских беженцев:

Массовое лишение статуса: По указанию министра внутренних дел Добриндта БАМФ начинает крупнейшую волну отмены статуса беженца;

Первый удар — по безработным мужчинам: Одинокие молодые сирийцы, живущие на государственные пособия, будут проверены в первую очередь и выдворены;

Исключение для работающих: Сирийцам, имеющим законное и постоянное место работы в Германии и платящим налоги, будет разрешено оформить вид на жительство;

Бюджет на добровольное возвращение увеличивается: Размер единовременной выплаты, составляющий сейчас 1000 евро для взрослых, будет значительно увеличен в бюджете на 2027 год;

Жесткое требование канцлера Мерца: Под лозунгом «Война в Сирии окончена, возвращайтесь на родину!» новое правительство согласовывает механизм прямой депортации с новым руководством Дамаска.

Миграционная революция в Германии: Сравнение старой политики и новых мер правительства Мерца

Анализ требований Берлина к сирийским беженцам:

Критерии и направления Прежняя политика времен Меркель Новое решение правительства Фридриха Мерца Предоставление статуса защиты Безграничное и почти автоматическое убежище Массовая проверка и тотальная отмена статуса Социальные пособия Жилье и полное государственное обеспечение Первыми выдворяются те, кто не работает и получает пособия Судьба работающих беженцев Стандартное временное право на убежище Предоставляется постоянный официальный вид на жительство (ВНЖ) Добровольное возвращение на родину Ограниченные программы и низкий интерес 1000 евро на каждого взрослого и еще больше в 2027 году Диалог с Сирией Полный разрыв отношений с режимом Асада Прямые переговоры о депортации с Ахмадом аш-Шараа Условие возвращения Страна признана опасной «Война окончена» — возвращение или принудительная депортация

Международная политика и миграционная экспертиза: Почему Германия идет на такие жесткие меры?

Аналитические выводы европейских политологов и демографов:

Давление правых сил и запрос общества: Беспрецедентный рост правых партий, таких как «Альтернатива для Германии» (АдГ), вынуждает правительство Мерца предпринимать радикальные шаги по миграции; избиратели открыто выступают против расходования бюджета на иждивенцев;

Разница между экономической выгодой и ущербом: Контингент, который годами не учил немецкий язык и не хотел работать, стал тяжелым бременем для государственной казны; однако квалифицированные и трудолюбивые сирийцы, внесшие вклад в экономику, необходимы Германии;

Математика «добровольной депортации»: Процесс принудительной депортации обходится государству в 5–10 тысяч евро на человека из-за судов, адвокатов и специальных авиарейсов; поэтому выплата 1000 евро наличными и добровольное возвращение обходятся бюджету Германии в тысячи раз дешевле и спокойнее;

Фактор нового Дамаска: Смена власти в Сирии и затухание огня войны позволяют Берлину продвигать юридический документ «Сирия — безопасная страна» и, обходя ограничения конвенций, начать массовое возвращение.

Этот исторический разворот правительства Германии несомненно положит начало беспрецедентной волне депортации беженцев по всему Европейскому Союзу.

Считаете ли вы справедливым решение правительства Германии о массовом выдворении беженцев, живущих на пособия? Поможет ли возвращение миллионов беженцев на родину после окончания войны в Сирии быстрее восстановить страну? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим горячим геополитическим анализом, определяющим будущее Европы, со всеми своими друзьями!