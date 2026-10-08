Российский эксперт: Россия сможет обойтись без узбекистанцев, а сможет ли Узбекистан без России?

Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович опубликовал аналитический материал, посвященный демографическому росту Узбекистана, потенциалу внутреннего рынка труда и перспективам внешней трудовой миграции. В нем специалист высказал свои мысли о том, какое значение имеют экономические и трудовые отношения с Российской Федерацией в условиях роста численности рабочей силы в Узбекистане.

Цифры, приведенные в статье, особенно ограниченность квотирования западных стран и трудности с диверсификацией миграции, вызывают бурные дискуссии среди аналитиков.

Демографическое давление: сможет ли внутренний рынок обеспечить рабочие места?

Эксперт остановился на соотношении ежегодного демографического роста и появления новых рабочих мест в Узбекистане:

Приток молодежи на рынок: Мендкович отмечает, что ежегодно на рынок труда в стране выходят около 600 тысяч молодых людей, а к 2030 году этот показатель, как ожидается, достигнет 1 миллиона человек в год;

Внутренние возможности: Опираясь на данные Министерства инвестиций и внешней торговли, эксперт отмечает, что в республике создается около 290 тысяч новых рабочих мест в год, в то время как оставшаяся часть сталкивается с трудностями в трудоустройстве;

Водно-климатический фактор: Автор прогнозирует, что из-за дефицита водных ресурсов в регионе сохранение рабочих мест в сельском хозяйстве также станет более сложной задачей.

Почему западные направления не становятся решением?

Попытки перенаправить потоки миграции в развитые страны Европы и Азии были проанализированы экспертом с математической точки зрения:

Европейские квоты крайне малы: Если квота Великобритании на сезонные сельскохозяйственные работы составляет всего 10–12 тысяч мест в год, то Южная Корея и Япония принимают в общей сложности 6–7 тысяч работников ежегодно;

Языковой барьер и требования к квалификации: Для работы на рынках Германии и Европейского Союза требуются сертификаты знания языка на уровне Б1/Б2 и профессиональная квалификация, что становится серьезным препятствием для большинства молодых людей, приезжающих из регионов;

Охват в 5–7 процентов: По мнению эксперта, новые альтернативные направления могут охватить лишь 5–7 процентов ежегодного потока труда, тогда как основной поток по-прежнему вынужден оставаться на традиционном рынке.

Российский рынок: цифры и роль сторон

В отчете отмечается, что в показателях внешней трудовой миграции российское направление по-прежнему занимает основную долю:

Финансовый поток: Более 70 процентов денежных переводов, отправляемых трудовыми мигрантами в Узбекистан, приходятся именно на долю России;

Вакансии: Около 85 процентов предложений имеющихся вакансий за рубежом предоставляются российскими предприятиями;

Возможности выбора Москвы: По мнению эксперта, российский рынок также рассматривает альтернативные пути за счет автоматизации (роботизации) и привлечения рабочей силы из других стран (Индия и др.), поэтому конкурентоспособность мигрантов становится важным фактором.

Предложения эксперта и политические требования

Никита Мендкович выдвинул мнение, что для сохранения своих позиций на российском рынке Узбекистану необходимо углубленное изучение русского языка в школах, организация курсов по законодательству и ускорение процессов интеграции (в частности, вступление в ЕАЭС).

Однако столь однозначная и жесткая позиция эксперта вызывает множество споров в социальных сетях с точки зрения национальных интересов и экономической независимости страны. Экономисты подчеркивают, что, несмотря на столь угрожающие выводы, Узбекистан обладает потенциалом для самостоятельного решения своих проблем через развитие внутренней промышленности, модернизацию профессионального образования и диверсификацию экономики.