Жительница Сурхандарьи пыталась вымогать деньги у мужчины, запугивая его

В Сурхандарьинской области была выявлена женщина, которая под различными предлогами запугивала жителя Шахрисабза и требовала у него деньги.

Как стало известно, 38-летний мужчина из Шахрисабза во время служебной командировки подвез на своем автомобиле 34-летнюю жительницу Сурхандарьи. Так они и познакомились.

Согласно материалам следствия, женщина, воспользовавшись этим знакомством, начала вымогать у мужчины деньги. Сначала она под предлогом того, что провела с ним один день, получила 500 тысяч сумов. Спустя два дня она стала угрожать ему привлечением к ответственности и потребовала еще 3 миллиона сумов.

Кроме того, женщина продолжала регулярно просить деньги, ссылаясь на необходимость выйти замуж и пройти медицинское обследование. Устав от давления и угроз, мужчина обратился в правоохранительные органы.

В ходе оперативного мероприятия женщина была задержана с поличным при получении очередной суммы в размере 1 миллиона сумов. По данному факту ведутся следственные действия.