Водитель, угрожавший пистолетом посреди дороги, арестован

В Ташкенте вынесено судебное решение в отношении лица, угрожавшего другому водителю пистолетом. Нарушитель приговорен к 10 суткам административного ареста.

Как стало известно, инцидент произошел 19 июля текущего года. По словам потерпевшего, неизвестный намеренно перегородил ему путь своим автомобилем и начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

После случившегося водитель незамедлительно обратился в службу 102. Позже его вызвали в Управление внутренних дел Учтепинского района города Ташкента, где приняли заявление и объяснительную записку. Однако, по его словам, до тех пор, пока видеообращение не распространилось в социальных сетях, никаких практических результатов по данному делу не наблюдалось.

Потерпевший заявил, что человек, передвигающийся с оружием, может представлять опасность и для других граждан, и попросил правоохранительные органы принять в отношении него законные меры. Он также призвал к широкому распространению видео, чтобы привлечь внимание общественности к инциденту до тех пор, пока виновный не будет установлен и привлечен к ответственности.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена, он был задержан. Впоследствии материалы дела были рассмотрены в Учтепинском районном суде по уголовным делам.

Суд квалифицировал действия нарушителя по статье 183 Кодекса об административной ответственности — мелкое хулиганство. Согласно решению суда, ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Данный инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, где граждане подчеркивают необходимость принятия строгих мер в отношении подобных опасных действий на дорогах.