В Хорезмской области 98-летней женщине оформили ID-карту на дому

98-летней жительнице Тупроккалинского района оформили ID-карту, не выходя из дома. Ее обращение поступило во время выездного приема, проведенного начальником Управления внутренних дел Хорезмской области, полковником Абдумаджидом Шермухамедовым.

Было принято во внимание, что из-за преклонного возраста и состояния здоровья гражданке трудно посещать госучреждения. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел с необходимыми техническими средствами и документами прибыли на дом к женщине и оказали услугу в выездном порядке.

Процесс оформления персональных данных был полностью выполнен на дому. В результате женщине была подготовлена ID-карта нового образца.

Подобные услуги направлены на создание удобств для граждан с ограниченными возможностями передвижения. Работа по оказанию государственных услуг по месту жительства пожилым людям и лицам с трудностями в передвижении будет продолжена.