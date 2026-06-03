В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец

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В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец

Рождение младенца с редкой патологией в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вызвало широкий резонанс в социальных сетях. После распространения изображений четырехногого ребенка специалисты предоставили официальную информацию о данном случае.

Сообщается, что младенец родился с крайне редкой патологией, характерной для сиамских близнецов. Вторая часть плода не развилась полностью, сформировавшись лишь частично, в результате чего у ребенка появились дополнительные ноги.

По данным специалистов здравоохранения, младенец был доставлен в Самаркандский областной многопрофильный детский медицинский центр, где ему была проведена сложная хирургическая операция. В операции участвовала группа квалифицированных врачей.

По словам врачей, подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Здоровье младенца находится под контролем специалистов, продолжается наблюдение за его состоянием.

СурхандарьяШерабадСамарканд
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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