В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец

Рождение младенца с редкой патологией в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вызвало широкий резонанс в социальных сетях. После распространения изображений четырехногого ребенка специалисты предоставили официальную информацию о данном случае.

Сообщается, что младенец родился с крайне редкой патологией, характерной для сиамских близнецов. Вторая часть плода не развилась полностью, сформировавшись лишь частично, в результате чего у ребенка появились дополнительные ноги.

По данным специалистов здравоохранения, младенец был доставлен в Самаркандский областной многопрофильный детский медицинский центр, где ему была проведена сложная хирургическая операция. В операции участвовала группа квалифицированных врачей.

По словам врачей, подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Здоровье младенца находится под контролем специалистов, продолжается наблюдение за его состоянием.