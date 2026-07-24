Япония оставила Мориясу: стал известен и его преемник

Футбольная ассоциация Японии приняла решение продолжить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Хадзимэ Мориясу. Специалист будет возглавлять сборную до завершения Кубка Азии, который пройдет в начале 2027 года.

Вместе с тем, ДжФА заранее определила, кто займет этот пост после Мориясу. Смена тренеров в национальной команде будет осуществляться поэтапно.

Мориясу будет работать до Кубка Азии

Согласно официальной информации Футбольной ассоциации Японии, Хадзимэ Мориясу останется на посту главного тренера до окончания Кубка Азии, который состоится в январе–феврале 2027 года.

Таким образом, специалист будет руководить сборной Японии и на следующем крупном континентальном турнире.

Это решение ассоциации показывает, что был выбран план подготовки к следующему соревнованию с действующим тренером, без резких изменений в команде.

Кто возглавит команду после Мориясу?

После Кубка Азии пост главного тренера сборной Японии будет передан Го Оиве.

В настоящее время он возглавляет молодежную сборную страны до 21 года. Согласно плану ДжФА, в течение определенного периода Оива будет совмещать две должности.

Тренер Должность Планируемый срок Хадзимэ Мориясу Главный тренер сборной Японии До завершения Кубка Азии 2027 года Го Оива Тренер сборной Японии У21 и в дальнейшем национальной сборной После Кубка Азии

Это решение позволит поэтапно перевести специалиста, работающего с молодежной сборной, в основную команду.

Каков был результат на чемпионате мира?

Япония участвовала в группе Ф на последнем чемпионате мира и по итогам встреч набрала 5 очков.

Команда заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. Однако в 1/16 финала в матче против Бразилии уступила со счетом 1:2.

Несмотря на этот результат, футбольная ассоциация решила дать Мориясу возможность возглавить команду на еще одном крупном турнире.

Смена тренеров в Японии была запланирована заранее

Во многих сборных смена тренеров происходит в спешном порядке после результатов. Япония же выбрала путь системной организации процесса перехода, заранее определив следующего главного тренера.

Теперь главная задача Мориясу — показать высокий результат на Кубке Азии. Го Оива же, готовясь к принятию национальной сборной, продолжит свою работу в команде У21.

Как вы считаете, приняла ли Япония верное решение, оставив Мориясу до Кубка Азии? Оставляйте свое мнение в комментариях.