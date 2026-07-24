Новый дуэт Жасурбека Мавлонова и Гулинур покорил сердца слушателей!
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Жасурбек Мавлонов и Гулинур представили совместную музыкальную композицию. Песня под названием «Ota-onam» («Мои родители») сразу после выхода вызвала большой интерес у поклонников.
На дуэт также был снят отдельный видеоклип. Основной темой песни и клипа стали любовь, благодарность и сыновний долг по отношению к родителям.
В комментариях в социальных сетях слушатели высоко оценивают исполнение артистов. Некоторые фанаты отметили трогательность содержания песни, а другие выразили надежду на новые совместные работы Жасурбека Мавлонова и Гулинур.
В настоящее время клип и песня «Ota-onam» активно распространяются на различных платформах и обсуждаются среди аудитории.
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