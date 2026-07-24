Адейеми выбрал Месси и высоко оценил Ямаля

Карим Адейеми, пополнивший ряды «Барселоны», назвал Лионелья Месси лучшим футболистом в истории клуба. Нападающий также отметил, что еще не знаком с Ламином Ямалем лично, но их взаимодействие на поле может стать весьма эффективным.

По мнению Адейеми, дриблинг Ямаля и его способность создавать голевые моменты идеально сочетаются с его собственным стилем игры, основанным на скорости.

«Для меня лучший всегда Месси»

Говоря о великих игроках, выступавших за «Барселону», Адейеми особо выделил Лионелья Месси.

«Лучший из тех, кого я видел, — это Месси. Для меня он всегда был лучшим», — сказал форвард.

В то же время он отметил, что наблюдать за игрой Роналдиньо также было огромным удовольствием. Адейеми признал, что в истории «Барселоны» было много других великих футболистов, защищавших честь клуба.

О Ямале: «У него есть все качества»

Карим Адейеми сообщил, что еще не успел лично познакомиться с Ламином Ямалем. Однако он высоко оценил действия молодого игрока на поле.

«Он все показывает своей игрой на поле. Он невероятно сильный футболист. У него есть все качества, необходимые для игры на высоком уровне».

Адейеми считает, что Ямаль не только способен забивать сам, но и создает опасные моменты для своих товарищей по команде. Этот аспект может быть особенно важен для нового нападающего.

Как может сработать связка Адейеми и Ямаля?

Адейеми подчеркнул, что любит использовать скорость в своей игре и открываться в свободные зоны за спинами защитников соперника.

«Я футболист, который любит совершать рывки за спину защитникам и принимать передачи. В этом плане я могу принести команде огромную пользу».

Способность Ямаля притягивать к себе соперников за счет дриблинга и выполнять последние передачи может создать для Адейеми удобные возможности. Высокая скорость нападающего, в свою очередь, предложит «Барселоне» новый вариант для взлома оборонительных линий.

В атаке «Барселоны» формируется новый дуэт

Адейеми выразил уверенность, что с новым партнером по команде у него сложится хорошее взаимодействие. Однако истинный потенциал этой пары проявится в официальных матчах.

Отдав должное таким легендам, как Месси и Роналдиньо, нападающий теперь постарается принести пользу клубу вместе с новым поколением «Барселоны».

Как вы считаете, смогут ли Адейеми и Ламин Ямаль стать мощным дуэтом в атаке «Барселоны»? Оставляйте свое мнение в комментариях.