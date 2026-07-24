Адейеми выбрал Месси и высоко оценил Ямаля

·48·Спорт
Адейеми выбрал Месси и высоко оценил Ямаля

Карим Адейеми, пополнивший ряды «Барселоны», назвал Лионелья Месси лучшим футболистом в истории клуба. Нападающий также отметил, что еще не знаком с Ламином Ямалем лично, но их взаимодействие на поле может стать весьма эффективным.

По мнению Адейеми, дриблинг Ямаля и его способность создавать голевые моменты идеально сочетаются с его собственным стилем игры, основанным на скорости.

«Для меня лучший всегда Месси»

Говоря о великих игроках, выступавших за «Барселону», Адейеми особо выделил Лионелья Месси.

«Лучший из тех, кого я видел, — это Месси. Для меня он всегда был лучшим», — сказал форвард.

В то же время он отметил, что наблюдать за игрой Роналдиньо также было огромным удовольствием. Адейеми признал, что в истории «Барселоны» было много других великих футболистов, защищавших честь клуба.

О Ямале: «У него есть все качества»

Карим Адейеми сообщил, что еще не успел лично познакомиться с Ламином Ямалем. Однако он высоко оценил действия молодого игрока на поле.

«Он все показывает своей игрой на поле. Он невероятно сильный футболист. У него есть все качества, необходимые для игры на высоком уровне».

Адейеми считает, что Ямаль не только способен забивать сам, но и создает опасные моменты для своих товарищей по команде. Этот аспект может быть особенно важен для нового нападающего.

Как может сработать связка Адейеми и Ямаля?

Адейеми подчеркнул, что любит использовать скорость в своей игре и открываться в свободные зоны за спинами защитников соперника.

«Я футболист, который любит совершать рывки за спину защитникам и принимать передачи. В этом плане я могу принести команде огромную пользу».

Способность Ямаля притягивать к себе соперников за счет дриблинга и выполнять последние передачи может создать для Адейеми удобные возможности. Высокая скорость нападающего, в свою очередь, предложит «Барселоне» новый вариант для взлома оборонительных линий.

В атаке «Барселоны» формируется новый дуэт

Адейеми выразил уверенность, что с новым партнером по команде у него сложится хорошее взаимодействие. Однако истинный потенциал этой пары проявится в официальных матчах.

Отдав должное таким легендам, как Месси и Роналдиньо, нападающий теперь постарается принести пользу клубу вместе с новым поколением «Барселоны».

Как вы считаете, смогут ли Адейеми и Ламин Ямаль стать мощным дуэтом в атаке «Барселоны»? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Карим АдейемиЛионель МессиЛамин ЯмальБарселонаРоналдиньо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Клопп назначен главным тренером сборной ГерманииКлопп назначен главным тренером сборной ГерманииСегодня, 18:22Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Сегодня, 18:19Интер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероИнтер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероСегодня, 18:13«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в Италию«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в ИталиюСегодня, 17:33Фиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюФиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюСегодня, 17:33Реал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла ОлисеРеал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла ОлисеСегодня, 17:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость