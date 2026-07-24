Серьезные изменения в составе Реал Мадрида: Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга могут покинуть клуб

Ожидается, что мадридский «Реал Мадрид» проведет серьезные реформы в своем составе до закрытия летнего трансферного окна. Согласно последним данным, руководство «Королевского клуба» готово выставить на трансфер опорного полузащитника Орельена Тчуамени. Это решение объясняется желанием обеспечить финансовую стабильность клуба и освободить место для новых трансферов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Те Сун, серьезный интерес к талантливому французскому футболисту проявляет английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру Тчуамени в качестве главной цели для усиления линии полузащиты. Если стороны достигнут соглашения, это может стать одним из самых громких трансферов нынешнего лета.

В то же время под давлением оказался еще один французский легионер «Мадрида» — Эдуарду Камавинга. По сведениям известного инсайдера Николо Скиры, полузащитник обязан проявить себя на предсезонных сборах. В противном случае руководство клуба планирует включить его в трансферный список. Пока тренерский штаб намерен дать ему шанс, однако окончательное решение будет зависеть от физического состояния и игры футболиста.

Трансферные движения других грандов Европы

Активные процессы на трансферном рынке не ограничиваются только «Мадридом». Фабрицио Романо сообщает, что итальянский «Интер» и английский «Тоттенхэм» продолжают переговоры по защитнику Кристиану Ромеро. Аргентинский футболист близок к уходу из лондонского клуба, так как «Тоттенхэм» уже привлек новых защитников на его позицию.

Испанская «Барселона» также внимательно следит за ситуацией вокруг Ромеро. Однако каталонцы пока не могут сделать официальное предложение из-за финансовых ограничений. Как пишет издание Sport, «Барселона» также проявляет интерес к кандидатуре Эмерика Ляпорта для укрепления линии обороны, но для осуществления этого трансфера команде сначала необходимо продать нескольких действующих защитников.

В итальянском футболе спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал о планах команды на будущее. По его словам, такие звезды, как Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку, пока остаются в своих командах. Несмотря на то, что высказывания Де Брёйне о бывшем наставнике «Наполи» Антонио Конте вызвали некоторое недовольство у руководства клуба, двери для переговоров еще не закрыты.

Согласно сообщению Goal.com, до истечения действующего контракта Кевина Де Брёйне остался еще один год. Ожидается, что окончательное решение по поводу его будущего будет принято после возвращения футболиста из отпуска. Эти трансферные новости европейского футбола свидетельствуют о том, что в ближайшие недели в составах команд произойдут кардинальные изменения.