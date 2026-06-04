Лекарства на сумму 1 млрд 674 млн сумов сожжены

·54·Общество
Лекарства на сумму 1 млрд 674 млн сумов сожжены

В Ферганском районе Бюро принудительного исполнения уничтожило крупную партию лекарственных средств, которые могли представлять угрозу для здоровья населения.

На основании исполнительных документов суда Ферганского района по уголовным делам государственные исполнители районного отдела БПИ провели мероприятия по уничтожению лекарственных средств, оставшихся после проверки и непригодных для обращения.

В частности:

🔹 990 упаковок препарата «Тропикамид 10 мл», изъятых в качестве вещественных доказательств;

🔹 29 251 упаковка различных просроченных медицинских препаратов на общую сумму 1 млрд 674 млн 448 тыс. сумов.

В соответствии с требованиями закона данные лекарственные средства были уничтожены методом сжигания на специальном полигоне утилизации в Ферганском районе с участием соответствующих организаций и ответственных лиц.

Незаконное возвращение в оборот этих средств, которые для некоторых могут выглядеть как обычные коробки, ампулы или лекарства, могло создать серьезную угрозу здоровью людей. Поэтому наряду с обеспечением исполнения судебных актов, защита безопасности населения также является одной из важных задач государственных исполнителей.

В результате исполнительные документы были полностью исполнены, и лекарственные средства на сумму почти 1 млрд 700 млн сумов были законно изъяты из обращения.

Исполнение закона обеспечено. Средства, угрожающие здоровью, превращены в пепел в огне.

ФерганаБюро принудительного исполненияТропикамид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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