На Чарвакском водохранилище начала работу специальная водная патрульная служба

С наступлением жарких летних дней естественно возрастает поток соотечественников и иностранных туристов, отдыхающих в одном из живописнейших уголков нашей страны — на Чарвакском водохранилище. Именно в этот пиковый период проводятся системные реформы, направленные на обеспечение содержательного отдыха населения и гарантирование их безопасности на высшем уровне. В частности, для дальнейшего усиления мер правопорядка и безопасности в акватории Чарвака запущена новая система.

Теперь специальные подразделения Министерства внутренних дел (МВД) будут регулярно проводить контрольные мероприятия в этой зоне отдыха.

Современная техника и оперативный контроль

Для круглосуточной защиты безопасности отдыхающих сотрудники службы полностью оснащены новейшей специальной водной техникой, обладающей высокой скоростью. В распоряжение сотрудников органов внутренних дел переданы современные гидроциклы и быстроходные катера.

Это новое оборудование позволяет инспекторам водоема оперативно реагировать на любые чрезвычайные происшествия за считанные секунды, а также осуществлять полный и эффективный контроль над ситуацией на всей водной территории.

Каковы основные задачи мобильных групп?

Специальные мобильные группы, созданные на Чарвакском водохранилище, ведут работу по следующим важным направлениям:

Пресечение опасных действий: Решительное пресечение беспорядочного и опасного управления водным транспортом (катерами и скутерами), создающего угрозу жизни граждан;

Контроль спасательных средств: Постоянная проверка обязательного и правильного использования специальных спасательных жилетов каждым лицом, находящимся на воде;

Охрана зон купания: Постоянное наблюдение за специальными зонами купания, выделенными для отдыхающих, и предотвращение купания в неустановленных местах.

Примечание редакции: Внедрение подобной системы контроля в сезон массового отдыха и купания имеет огромное значение для семейного спокойствия и предотвращения несчастных случаев. Цель — обеспечить каждому соотечественнику безопасные и радостные моменты на лоне прекрасной природы.

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