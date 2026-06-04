На Чарвакском водохранилище начала работу специальная водная патрульная служба

·33·Общество
На Чарвакском водохранилище начала работу специальная водная патрульная служба

С наступлением жарких летних дней естественно возрастает поток соотечественников и иностранных туристов, отдыхающих в одном из живописнейших уголков нашей страны — на Чарвакском водохранилище. Именно в этот пиковый период проводятся системные реформы, направленные на обеспечение содержательного отдыха населения и гарантирование их безопасности на высшем уровне. В частности, для дальнейшего усиления мер правопорядка и безопасности в акватории Чарвака запущена новая система.

Теперь специальные подразделения Министерства внутренних дел (МВД) будут регулярно проводить контрольные мероприятия в этой зоне отдыха.

Современная техника и оперативный контроль

Для круглосуточной защиты безопасности отдыхающих сотрудники службы полностью оснащены новейшей специальной водной техникой, обладающей высокой скоростью. В распоряжение сотрудников органов внутренних дел переданы современные гидроциклы и быстроходные катера.

Это новое оборудование позволяет инспекторам водоема оперативно реагировать на любые чрезвычайные происшествия за считанные секунды, а также осуществлять полный и эффективный контроль над ситуацией на всей водной территории.

Каковы основные задачи мобильных групп?

Специальные мобильные группы, созданные на Чарвакском водохранилище, ведут работу по следующим важным направлениям:

  • Пресечение опасных действий: Решительное пресечение беспорядочного и опасного управления водным транспортом (катерами и скутерами), создающего угрозу жизни граждан;

  • Контроль спасательных средств: Постоянная проверка обязательного и правильного использования специальных спасательных жилетов каждым лицом, находящимся на воде;

  • Охрана зон купания: Постоянное наблюдение за специальными зонами купания, выделенными для отдыхающих, и предотвращение купания в неустановленных местах.

Примечание редакции: Внедрение подобной системы контроля в сезон массового отдыха и купания имеет огромное значение для семейного спокойствия и предотвращения несчастных случаев. Цель — обеспечить каждому соотечественнику безопасные и радостные моменты на лоне прекрасной природы.

Следите за изменениями в самых примечательных уголках нашей страны, новостями в сфере безопасности и самыми горячими событиями летнего сезона вместе с нами на страницах Замин!

ЧарвакМинистерство внутренних дел
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкентской области пресечена крупная земельная афераСегодня, 07:53Ряд улиц в Ташкенте закроют для транспорта на 4 дняСегодня, 07:49В Ташкентской области изъято почти девять килограммов наркотиковСегодня, 07:39Лекарства на сумму 1 млрд 674 млн сумов сожженыСегодня, 07:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения