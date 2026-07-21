На заправке в Намангане взорвался газовый баллон Нексиа-2 (видео)

·117·Общество
На заправке в Намангане взорвался газовый баллон Нексиа-2 (видео)

В социальных сетях распространились видеозаписи взрыва газового баллона автомобиля Нексиа-2 на одной из автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Намангане.

На кадрах видно, что в результате мощного взрыва автомобиль получил серьезные повреждения и практически пришел в негодность.

На данный момент официальные ведомства не предоставили информацию о наличии пострадавших или причинах взрыва. Ожидается проведение расследования для выяснения обстоятельств происшествия.

НаманганNexia-2
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