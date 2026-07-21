Родри раскрыл самый тяжелый момент финала ЧМ-2026...

Капитан сборной Испании Родри поделился своими эмоциями после победы на ЧМ-2026. По его словам, защита чести страны и завоевание Кубка мира — это высшее достижение в футболе.

На встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом Родри признался, что, несмотря на уверенную игру против Аргентины, финал стал самым сложным испытанием за весь турнир.

«Это совершенно особенный трофей»

Родри подчеркнул, что клубные трофеи невозможно сравнить с победой на чемпионате мира в составе национальной сборной.

«Это совершенно особенный трофей. Выиграть титул со своей страной — самое приятное, что может произойти. Это высшая награда в футболе», — сказал он.

По мнению испанского полузащитника, победа на чемпионате мира имеет особое значение не только для личной карьеры футболиста, но и для всей страны.

Испания не столкнулась с серьезным кризисом

Родри также отметил, что на протяжении мундиаля команда контролировала свою игру и редко попадала в крайне тяжелые ситуации.

«К счастью, у нас не было моментов, когда мы по-настоящему сталкивались с проблемами. Думаю, мы провели мундиаль великолепно».

Испания на протяжении турнира выделялась контролем мяча, высоким темпом и дисциплинированной игрой. Команда не отступала от своего стиля до решающего матча и оказывала серьезное давление на соперника даже в самой важной игре.

Почему финал стал самым тяжелым?

Хотя Испания выглядела предпочтительнее Аргентины в финале, в основное время открыть счет не удалось. Поэтому любая ошибка могла повлиять на судьбу чемпионства.

Родри особо отметил это давление:

«Для меня финал стал самым тяжелым матчем. Несмотря на то, что мы показали очень уверенную игру против Аргентины, финал был самым сложным испытанием».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Испания одержала победу благодаря единственному голу, забитому в дополнительное время, и завоевала титул чемпионов мира.

Поколение, вдохновленное Касильясом и Иньестой

Родри также вспомнил, что нынешние испанские футболисты выросли, наблюдая за чемпионским поколением 2010 года.

«Поколение в этой команде выросло, наблюдая, как Касильяс и Иньеста поднимают кубок. Для нас это высшая награда в футболе».

В 2010 году Испания впервые в своей истории стала чемпионом мира. В том финале победитель также определился в дополнительное время, а Андрес Иньеста забил решающий гол.

Спустя 16 лет новое поколение повторило путь своих героев.

Испания написала новую историю

Победа на ЧМ-2026 принесла Испании второй титул чемпионов мира. Для Родри этот трофей стал одним из самых важных достижений в карьере.

Из его слов ясно одно: в финале Испания вышла на поле не только против Аргентины, но и для того, чтобы воплотить в жизнь мечту целого поколения.

В 2010 году кубок поднимали Касильяс и Иньеста. А в 2026 году футболисты, выросшие на их игре, вписали новую страницу в историю испанского футбола.