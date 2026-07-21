Олисе обошел Месси и Мбаппе: рейтинг ЧМ-2026...

Опубликован новый рейтинг по итогам чемпионата мира 2026 года, составленный на основе действий футболистов в атаке, созидании и обороне. Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе занял первое место среди «созидателей» с 8,29 балла.

Олисе, ставший лучшим ассистентом ЧМ-2026, по этому показателю обошел таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Футболисты оценивались по трем направлениям

Действия футболистов, участвовавших в турнире, анализировались по 10-балльной системе в трех основных категориях:

эффективность в атаке;

создание голевых моментов;

действия в обороне.

В рейтинге «созидателей» высокую оценку получили футболисты, активно участвовавшие в развитии атак, выполнении опасных передач и подготовке голевых возможностей для партнеров по команде.

Майкл Олисе с 8,29 балла показал лучший результат турнира в этом направлении.

Олисе стал лидером турнира с 7 ассистами

Первое место французского полузащитника не случайно. В ходе ЧМ-2026 он выполнил 7 голевых передач, став лучшим ассистентом соревнования.

Олисе сыграл ключевую роль в организации атак Франции, выполнении последних передач и поиске свободных зон между линиями обороны соперника.

Его действия были заметны не только в статистике, но и в общей игре Франции на турнире. Полузащитник стал одним из главных творцов как в быстрых атаках команды, так и в позиционной игре.

Месси остался на втором месте

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси занял вторую строчку рейтинга с 8,26 балла.

39-летний футболист на протяжении турнира выделялся не только своими голами, но и организацией атак, выполнением последних передач и давлением на оборону соперника.

Разница между Олисе и Месси составила всего 0,03 балла. Это показывает, что показатели созидательности у этих двух футболистов были практически равными.

Мбаппе замкнул тройку лидеров

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял третье место с 7,84 балла.

Хотя Мбаппе больше известен своей эффективностью в забивании голов и завершении атак, он также стал одним из лучших футболистов турнира по созданию моментов.

Таким образом, тройка лидеров в рейтинге «созидателей» выглядит следующим образом:

Майкл Олисе — 8,29 балла Лионель Месси — 8,26 балла Килиан Мбаппе — 7,84 балла

ЧМ-2026 прошел в историческом формате

На чемпионате мира 2026 года, который принимали США, Мексика и Канада, впервые в истории участвовало 48 национальных сборных.

Расширение масштаба турнира увеличило количество матчей и футболистов. В таких условиях конкуренции признание Олисе лучшим футболистом по созиданию стало высокой оценкой его игры на мундиале.

На ЧМ-2026 многие футболисты отличились своими голами. Майкл Олисе же, создавая возможности для взятия ворот другим, обошел даже Месси и Мбаппе.