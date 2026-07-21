В Кибрае задержан молодой человек с поддельным удостоверением прокуратуры

·73·Общество
В Кибрае задержан молодой человек с поддельным удостоверением прокуратуры

В Кибрайском районе Ташкентской области выявлен гражданин 2007 года рождения, который представлялся сотрудником прокуратуры и использовал поддельное служебное удостоверение. Сообщается, что он пытался выдать себя за должностное лицо, чтобы избежать законных мер со стороны сотрудников ДПС.

При досмотре автомобиля, помимо фальшивого удостоверения, был обнаружен другой государственный номерной знак. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Рейд после получения оперативной информации

По данным Генеральной прокуратуры, К.Х. 2007 года рождения передвигался на автомобиле марки Cobalt, принадлежащем его матери.

Согласно оперативным данным, он представлялся сотрудником прокуратуры Кибрайского района и предъявлял поддельное служебное удостоверение.

12 июля сотрудники Управления собственной безопасности Генеральной прокуратуры и ДПС провели рейд в Кибрайском районе и остановили данный автомобиль.

Сотрудникам ДПС было предъявлено поддельное удостоверение

Согласно официальной информации, водитель представился сотрудником прокуратуры, чтобы в отношении него не принимались законные меры.

Он предъявил сотрудникам поддельное служебное удостоверение. После этого в отношении него был составлен административный протокол, а автомобиль Cobalt помещен на штрафстоянку.

Окончательная правовая оценка действиям водителя будет дана по результатам следствия и судебного разбирательства.

Под сиденьем найден другой государственный номер

При досмотре автомобиля под сиденьем был обнаружен государственный номерной знак «25 C 836 AA».

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, у гражданина были изъяты:

  • поддельное служебное удостоверение;

  • найденные в автомобиле государственные номерные знаки.

Происхождение этих предметов и цели их хранения будут установлены в ходе следствия.

По каким статьям возбуждено дело?

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 и части 3 статьи 228 Уголовного кодекса.

Данная статья предусматривает ответственность за изготовление, подделку, сбыт или использование документов, штампов, печатей и бланков.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Генеральная прокуратура предупредила граждан

Генеральная прокуратура призвала не доверять лицам, которые представляются сотрудниками государственных органов и требуют деньги или другие выгоды.

Граждан, столкнувшихся с подобными ситуациями, просят сообщать об этом по телефону доверия «1161» Генеральной прокуратуры.

Если удостоверение лица, называющего себя сотрудником официального ведомства, вызывает сомнения, рекомендуется проверить его данные через соответствующую организацию.

КибрайТашкентCobalt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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