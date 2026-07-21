Тилан Блондо, которую в детстве называли «самой красивой девочкой в мире», вышла замуж!

Французская модель Тилан Блондо, прославившаяся в детстве как «самая красивая девочка в мире», вышла замуж за музыканта и диджея Бена Атталя. Свадебная церемония 25-летней модели прошла в Париже в закрытом формате, в кругу близких.

Бен Атталь — сын актрисы Шарлотты Генсбур и режиссера Ивана Атталя. Он также является внуком известного композитора Сержа Генсбура и актрисы Джейн Биркин.

После свадьбы Тилан Блондо выразила недовольство тем, что некоторые папарацци проникли на церемонию без разрешения. Модель возмутило распространение фотографий и видео, сделанных на частном мероприятии.

Блондо подчеркнула, что этот день был глубоко личным для нее и ее супруга, и выступила против несанкционированной публикации кадров со свадьбы.

Тилан Блондо занимается модельным бизнесом с пяти лет. Она получила широкую известность как «самая красивая девочка в мире» после участия в фотосессии для журнала «Vogue» в семилетнем возрасте.