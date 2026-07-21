Криштиану Роналду поставил «лайк» под постом с обвинениями ФИФА и Месси в коррупции

·108·Спорт
Криштиану Роналду поставил «лайк» под постом с обвинениями ФИФА и Месси в коррупции

Соперничество двух легенд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионелья Месси — приобретает острый характер даже за пределами поля. Официальная страница португальской звезды в Instagram поставила «лайк» под видео, в котором ФИФА обвиняется в коррупции, а организация якобы намерена намеренно обеспечить победу Месси на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот инцидент произошел незадолго до поражения сборной Аргентины от Испании в финале. Как передает издание Goal.com, в видео, одобренном Роналду, содержатся резкие критические замечания испанской журналистки Пилар Родригес Лосантос. Журналистка подчеркнула, что по ходу турнира в Северной Америке судейские решения регулярно принимались в пользу «альбиселесте».

ФИФА и судейские скандалы

Выступая в программе «Эспеджо Публико», Лосантос поставила под сомнение деятельность ФИФА, заявив: «Аргентина должна была вылететь из турнира как минимум пять матчей назад! Они остаются в игре только благодаря помощи ФИФА, одной из самых коррумпированных организаций на планете. Я боюсь не Аргентину, а Джанни Инфантино. Мы играем не против Аргентины, а против всей ФИФА, которая хочет вручить Кубок мира Лионелью Месси».

Претензии к судейству особенно обострились после победы Аргентины над Египтом со счетом 3:2 в 1/8 финала. Тогда с помощью системы VAR был отменен гол Египта, а требования команды о назначении пенальти были отклонены. Футбольная ассоциация Египта даже направила официальную жалобу в ФИФА по этому поводу.

Реакция сторон

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на ситуацию, заявив, что в судействе нет никакой предвзятости. Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес оценил работу арбитров как «отличную». Однако поддержка подобных обвинений такой влиятельной фигурой, как Роналду, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.

Для футбольных болельщиков подобные противостояния всегда представляют интерес. Борьба за статус «величайшего игрока всех времен» (ГОАТ) между Месси и Роналду пополняется не только результатами, но и такими неожиданными социальными действиями. Этот поступок Криштиану Роналду демонстрирует его отношение не только к соперничеству, но и к управлению международным футболом.

Криштиану РоналдуЛионель МессиФИФАЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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