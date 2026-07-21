Полицейский спас водителя из горящей машины (видео)

В американском штате Техас водитель, заблокированный в автомобиле во время пожара на шоссе, остался жив благодаря оперативным действиям сотрудника полиции.

Полицейский, прибывший на место происшествия одним из первых, ни секунды не колебался, несмотря на то, что пламя разгоралось всё сильнее. Поскольку дверь автомобиля не открывалась, он вытащил водителя через оконный проем и перенес в безопасное место.

Процесс спасения был зафиксирован на нательную камеру полицейского. В распространившемся видео мужество сотрудника и его умение быстро принимать решения в критической ситуации получили высокую оценку многих пользователей социальных сетей.