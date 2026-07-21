Стартует 13-й тур Суперлиги: объявлен трехдневный календарь

Сегодня, 21 июля, стартуют матчи 13-го тура Суперлиги Узбекистана. В рамках тура, который продлится три дня, действующий чемпион «Нефтчи» в Заамине встретится с «Согдианой», а «Пахтакор» на своем поле примет «Хорезм».

Еще одним примечательным противостоянием тура станет встреча «Машъала» и «Насафа». Начало всех матчей запланировано на 20:00.

Чемпион пройдет проверку в Заамине

Один из центральных матчей 13-го тура пройдет между командами «Согдиана» и «Нефтчи».

Действующий чемпион выйдет на поле в гостях в борьбе за важные очки. «Согдиана» же постарается остановить одного из фаворитов на своем поле.

Встреча состоится 21 июля в Заамине и начнется в 20:00.

«Пахтакор» намерен вернуть потерянные очки

«Пахтакор», потерявший очки в прошлом туре, на этот раз принимает «Хорезм».

Ташкентцы нацелены на победу в домашнем матче, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Хорезм» же попытается добиться неожиданного результата в столице.

21 июля также выяснят отношения команды «Бухара» и «Бунёдкор».

Ожидается противостояние «Машъала» и «Насафа»

22 июля внимание болельщиков будет приковано к матчу между «Машъалом» и «Насафом».

Встречи представителей одного региона обычно проходят в острой борьбе. В этот же день пройдут матчи «Локомотив» — «Андижан» и «Коканд-1912» — АГМК.

Тур завершится домашней игрой «Навбахора»

Последние матчи 13-го тура пройдут 23 июля.

«Сурхан» примет на своем поле «Динамо», а «Навбахор» в Намангане сразится с «Кызылкумом».

Календарь 13-го тура Суперлиги

21 июля, вторник

20:00 — «Согдиана» — «Нефтчи»

20:00 — «Бухара» — «Бунёдкор»

20:00 — «Пахтакор» — «Хорезм»

22 июля, среда

20:00 — «Машъал» — «Насаф»

20:00 — «Локомотив» — «Андижан»

20:00 — «Коканд-1912» — АГМК

23 июля, четверг

20:00 — «Сурхан» — «Динамо»

20:00 — «Навбахор» — «Кызылкум»

Восемь матчей 13-го тура могут повлиять на ситуацию в турнирной таблице. Особенно важно каждое очко для команд, борющихся за чемпионство.