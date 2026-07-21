Юлдуз Раджабова появилась на съемочной площадке вместе с супругом

Узбекская популярная актриса и певица Юлдуз Раджабова привлекает внимание поклонников не только своей творческой деятельностью, но и искренними моментами из личной жизни.

На этот раз в социальных сетях распространились кадры со съемок очередного проекта актрисы. На видео можно заметить, как ее супруг Эмре Кывылджым активно поддерживает жену на площадке.

Одной из самых примечательных деталей стало то, что Эмре подбодрил Юлдуз теплыми словами на русском языке: «Очень красиво». По видео отчетливо видно, что это признание придало актрисе еще больше уверенности.