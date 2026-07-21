Изображения Samsung Galaxy З Фолд8 Виде утекли в сеть до официальной презентации

В то время как южнокорейский технологический гигант Samsung готовится к мероприятию Galaxy Унпакед, которое пройдет завтра в Лондоне, в сети появились высококачественные рендеры нового флагмана компании — модели Galaxy Z Фолд8 Виде. Информацию опубликовал авторитетный инсайдер Роланд Квандт, что положило конец последним сомнениям относительно дизайна и технических характеристик устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, опубликованные изображения подтверждают, что смартфон будет выпущен как минимум в трех цветах — кремовом, графитовом и лавандовом. Также сообщается, что Samsung подготовила эксклюзивную версию фисташкового цвета для своего официального интернет-магазина. Эти утечки демонстрируют стремление бренда сохранить доминирование в сегменте складных устройств нового поколения.

Новый экран и технология Флекс Титаниум

Самой примечательной особенностью модели Galaxy Z Фолд8 Виде стал внешний экран. По предварительным данным, внешний дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма и соотношение сторон 16:10. Это обеспечивает более удобную эргономику по сравнению с предыдущими моделями. Рамки дисплея стали значительно тоньше и выглядят практически симметричными, что придает смартфону современный эстетичный вид.

Одним из главных новшеств в конструкции является новый шарнирный механизм под названием Флекс Титаниум. При создании этого механизма инженеры Samsung использовали титановую пленку и гибкие титановые пластины. Такое решение не только повышает прочность устройства, но и значительно уменьшает след от сгиба на внутреннем дисплее, который долгое время беспокоил пользователей.

Технические возможности и производительность

Внутри смартфона собраны новейшие технологии. Ожидается, что основной гибкий экран устройства будет представлять собой 7,6-дюймовую ОЛЭД-панель с соотношением сторон 4:3. Это создает широкие возможности для работы с контентом и использования в режиме многозадачности.

Предполагается, что технические характеристики устройства будут включать:

Специальный процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy;

Аккумулятор емкостью 4800 mAh;

Систему из двух основных камер по 50 мегапикселей;

Порт USB Тйпе-К и улучшенные стереодинамики.

Официальная премьера данного флагмана состоится 22 июля в Лондоне. Учитывая, что предыдущие прогнозы Роланда Квандта, в том числе информация о смартфонах GoPro и Xiaomi, подтверждались, эти данные о Galaxy Z Фолд8 Виде также очень близки к истине. Ожидается, что на рынке Узбекистана это устройство появится в короткие сроки после официальной презентации.