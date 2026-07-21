Кабинет Гвардиолы открыт: за один мяч предложили 3 тысячи евро

·83·Спорт
Кабинет Гвардиолы открыт: за один мяч предложили 3 тысячи евро

Футбольный клуб «Манчестер Сити» организовал необычный онлайн-аукцион для болельщиков и коллекционеров. На торги были выставлены офисные принадлежности, личные вещи и тактические инструменты из кабинета бывшего главного тренера команды Пепа Гвардиолы.

Одним из главных лотов аукциона стал специальный футбольный мяч, посвященный выдающимся результатам Эрлинга Холанда в Премьер-лиге. За этот предмет с автографом норвежского нападающего на данный момент предложили 3 тысячи евро.

Продаются предметы из рабочей обстановки Гвардиолы

В коллекцию вошли различные вещи, которыми испанский специалист пользовался за годы работы в «Манчестер Сити».

В частности, на аукцион выставлены:

  • офисные принадлежности;

  • личные вещи;

  • инструменты тактического анализа;

  • памятные сувениры, связанные с историей клуба.

Эти лоты оцениваются не просто как обычные предметы, а как историческая память, связанная с успешным периодом Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Большой интерес к мячу с автографом Холанда

Наибольшее внимание на аукционе привлек футбольный мяч специального дизайна, посвященный Эрлингу Холанду.

На мяч нанесены уникальные узоры, символизирующие стремительный путь норвежского форварда к 100 забитым голам в Английской Премьер-лиге. Также на нем стоит личная подпись Холанда.

На данный момент за этот лот предложено 3 тысячи евро. Поскольку торги продолжаются, окончательная цена может оказаться значительно выше.

Ожидается дальнейший рост цены

Вещи, принадлежащие футбольным звездам и известным тренерам, всегда пользуются большим спросом среди коллекционеров. Особенно ценными для болельщиков клуба являются лоты, связанные с такими личностями, как Гвардиола и Холанд.

Коллекционеры с высокими финансовыми возможностями, а также преданные фанаты «Манчестер Сити» могут значительно повысить цену в последние дни торгов.

Специальный дизайн мяча и наличие автографа Холанда дополнительно увеличивают его стоимость.

Аукцион завершится 26 июля

Онлайн-аукцион продлится до 26 июля. До этого времени участники могут предлагать новые цены за интересующие их предметы.

Если тактические решения Гвардиолы оставили след в истории футбола, то теперь даже обычные вещи из его кабинета становятся ценными лотами для коллекционеров. Главная интрига заключается в том, какой будет итоговая стоимость мяча с автографом Холанда.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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