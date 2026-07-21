Песня в исполнении узбекского штукатура собрала десятки миллионов просмотров в сети (видео)

Узбекистанец, работающий штукатуром, неожиданно стал популярен среди интернет-пользователей. Он любит петь во время своей повседневной работы. В процессе очередной штукатурки стен он исполнил песню Эйкона «Lonely».

Друг мастера снял его пение на телефон и выложил видео в интернет. Ролик пришелся по душе пользователям и на данный момент набрал 50 миллионов просмотров.

В комментариях под видео многие хвалят голос штукатура и его английское произношение. Мастер, который пел прямо в рабочей одежде во время оштукатуривания стены, благодаря этому видео стал звездой сети.