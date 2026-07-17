Звезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проекте

·29·Культура
Звезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проекте

Долгожданная новость для поклонников турецких сериалов наконец подтвердилась. Главные герои сериала «Черная любовь» (Sevgi iztirobi), который когда-то покорил сердца миллионов зрителей — Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль и Каан Урганджиоглу — вновь объединятся на экране в новом проекте под названием «Огонь между нами» (Oramizdagi olov).

После того как создатели сериала представили первый официальный постер, проект вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Фанаты выражают восторг от возможности снова увидеть любимых актеров вместе и оставляют тысячи комментариев о новом сериале.

Хотя детали сюжета пока не раскрываются полностью, сообщается, что проект будет наполнен драматическими событиями, сложными судьбами и неожиданными поворотами. Именно поэтому сериал стал одним из самых ожидаемых среди любителей турецкого кино.

По имеющимся данным, премьера сериала «Огонь между нами» состоится в 2026 году. Эксперты отмечают, что благодаря актерскому составу и сильной творческой команде проект может стать одним из самых громких турецких сериалов года.

Бурак ОзчивитНеслихан АтагюльКаан УрганджиоглуКара Севда
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Самые трогательные моменты выдачи дочери замуж: прощание с родителями и слезы брата (видео)Самые трогательные моменты выдачи дочери замуж: прощание с родителями и слезы брата (видео)Сегодня, 17:36Райхон с мужем в Париже: фотографии не оставили поклонников равнодушными (видео)Райхон с мужем в Париже: фотографии не оставили поклонников равнодушными (видео)Сегодня, 16:55Певец Сардор Мамадалиев отпраздновал день рождения дочериПевец Сардор Мамадалиев отпраздновал день рождения дочериСегодня, 12:09Стало известно, какое имя Иззат Шукуров дал своему сыну (видео)Стало известно, какое имя Иззат Шукуров дал своему сыну (видео)Вчера, 23:09«Мини-тату» на руке сына Мунисы Ризаевой обеспокоило фанатов! (видео)«Мини-тату» на руке сына Мунисы Ризаевой обеспокоило фанатов! (видео)Вчера, 21:13Неслихан Атагюль удостоилась еще одной международной наградыНеслихан Атагюль удостоилась еще одной международной наградыВчера, 17:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)