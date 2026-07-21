Чемпионы ЧМ–2026 получили первые в истории чемпионские перстни (видео)

Сборная Испании, одержавшая победу в финале ЧМ–2026, не только завоевала золотой кубок, но и была награждена специальными чемпионскими перстнями, которые были вручены впервые в истории футбола.

Сообщается, что в рамках данного проекта было изготовлено в общей сложности 2026 чемпионских перстней. 30 из них были переданы игрокам и тренерскому штабу сборной Испании, а остальные 1996 перстней поступят в продажу для болельщиков как официально лицензированная коллекционная продукция.

Эта инициатива является абсолютно новой традицией в истории ФИФА, поскольку до этого чемпионам мира вручались только кубки и медали. Ожидается, что теперь чемпионский перстень станет одним из самых престижных символов для победителей мирового первенства. Это нововведение вызывает большой интерес среди футбольных болельщиков.