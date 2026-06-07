Задержан мужчина, обещавший трудоустройство

·7·Общество
Задержан мужчина, обещавший трудоустройство

В Сурхандарьинской области задержан мужчина, который, пообещав трудоустройство, вымогал деньги у гражданина. Данный факт был выявлен в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Управления личной безопасности Департамента при Генеральной прокуратуре и управления по Сурхандарьинской области.

Как отмечается, гражданин Б.Л. вошел в доверие к другому гражданину — С.Н. и заявил, что может устроить его на работу в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Он пообещал решить этот вопрос якобы через своих знакомых, занимающих высокие должности.

Гражданин Б.Л. потребовал за эту «услугу» 4000 долларов США. Подобные случаи, когда мошенники пытаются обмануть людей, используя их желание устроиться на работу в государственные органы, считаются опасным явлением. Ведь такие действия не только подрывают доверие граждан, но и формируют неверное представление о государственной службе.

По имеющимся данным, Б.Л. был задержан с поличным при получении части оговоренной суммы в размере 48 миллионов сумов. В ходе оперативных мероприятий процесс получения денег был задокументирован, и по данному факту приняты соответствующие процессуальные меры.

Подобные инциденты еще раз призывают граждан к бдительности. Прием на работу в государственные организации осуществляется на основе установленных законов и правил, конкурса, квалификации и официальных процедур. Обещания вроде «решу через знакомых» или «устрою на работу за деньги» часто приводят к мошенничеству или незаконным действиям.

Особенно рискованно доверять лицам, обещающим трудоустройство в прокуратуру, правоохранительные органы или другие государственные структуры. Поскольку прием на работу в такие ведомства осуществляется через серьезные проверки, квалификационные требования и официальные процедуры. Попытка решить такой вопрос за деньги влечет ответственность перед законом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия. В ходе расследования могут быть изучены все обстоятельства, связанные с этим делом, процесс вымогательства денег и возможные другие участники.

Правоохранительные органы продолжают борьбу с подобными случаями. Цель — разоблачение лиц, вымогающих деньги, используя доверие граждан, и пресечение случаев незаконного обогащения через ложные обещания, связанные с государственной службой.

Это событие является не просто новостью для общества, но и серьезным предупреждением. В вопросах трудоустройства, назначения на должность или службы в государственных органах следует идти только официальным путем. За фразами «быстро решу вопрос» часто скрывается большая проблема.

Сурхандарьинская областьГенеральная прокуратураБ.Л.С.Н.доллар США
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке сделало важное предупреждениеГенеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке сделало важное предупреждениеВчера, 18:41Сотрудник МВД задержан по делу с участием несовершеннолетнейСотрудник МВД задержан по делу с участием несовершеннолетнейВчера, 18:05В Ташкенте пешеход погиб под колесами автобусаВ Ташкенте пешеход погиб под колесами автобусаВчера, 17:42Трагический инцидент в Ташкенте: автобус сбил пешеходаТрагический инцидент в Ташкенте: автобус сбил пешеходаВчера, 17:36Пожар на остановке в Андижане: подробности инцидента, ликвидированного за короткое времяПожар на остановке в Андижане: подробности инцидента, ликвидированного за короткое времяВчера, 15:36В Янгиюле мужчина зарезал беременную женуВ Янгиюле мужчина зарезал беременную женуВчера, 15:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения