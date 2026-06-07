Задержан мужчина, обещавший трудоустройство

В Сурхандарьинской области задержан мужчина, который, пообещав трудоустройство, вымогал деньги у гражданина. Данный факт был выявлен в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Управления личной безопасности Департамента при Генеральной прокуратуре и управления по Сурхандарьинской области.

Как отмечается, гражданин Б.Л. вошел в доверие к другому гражданину — С.Н. и заявил, что может устроить его на работу в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Он пообещал решить этот вопрос якобы через своих знакомых, занимающих высокие должности.

Гражданин Б.Л. потребовал за эту «услугу» 4000 долларов США. Подобные случаи, когда мошенники пытаются обмануть людей, используя их желание устроиться на работу в государственные органы, считаются опасным явлением. Ведь такие действия не только подрывают доверие граждан, но и формируют неверное представление о государственной службе.

По имеющимся данным, Б.Л. был задержан с поличным при получении части оговоренной суммы в размере 48 миллионов сумов. В ходе оперативных мероприятий процесс получения денег был задокументирован, и по данному факту приняты соответствующие процессуальные меры.

Подобные инциденты еще раз призывают граждан к бдительности. Прием на работу в государственные организации осуществляется на основе установленных законов и правил, конкурса, квалификации и официальных процедур. Обещания вроде «решу через знакомых» или «устрою на работу за деньги» часто приводят к мошенничеству или незаконным действиям.

Особенно рискованно доверять лицам, обещающим трудоустройство в прокуратуру, правоохранительные органы или другие государственные структуры. Поскольку прием на работу в такие ведомства осуществляется через серьезные проверки, квалификационные требования и официальные процедуры. Попытка решить такой вопрос за деньги влечет ответственность перед законом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия. В ходе расследования могут быть изучены все обстоятельства, связанные с этим делом, процесс вымогательства денег и возможные другие участники.

Правоохранительные органы продолжают борьбу с подобными случаями. Цель — разоблачение лиц, вымогающих деньги, используя доверие граждан, и пресечение случаев незаконного обогащения через ложные обещания, связанные с государственной службой.

Это событие является не просто новостью для общества, но и серьезным предупреждением. В вопросах трудоустройства, назначения на должность или службы в государственных органах следует идти только официальным путем. За фразами «быстро решу вопрос» часто скрывается большая проблема.