Россия приватизирует липецкий завод Рошен

Российское правительство приняло решение приватизировать липецкую кондитерскую фабрику корпорации Рошен, основанной бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Активы предприятия после судебного процесса были переданы в государственную собственность России.

Кабинет министров включил 99,9 процента акций фабрики и связанной с ней компании в план приватизации на 2026–2028 годы. Стоимость будущей сделки и потенциальные покупатели пока не разглашаются.

Активы перешли государству по решению суда

Согласно представленной информации, в феврале 2024 года по инициативе Генеральной прокуратуры России начался судебный процесс.

В результате него акции и доли, принадлежавшие структурам Рошен в Липецке, были переданы в собственность Российской Федерации. Позже директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что акции завода официально перешли в доход государства.

99,9 процента акций включены в план

Кабинет министров России добавил в план приватизации следующие активы:

Липецкая кондитерская фабрика;

ООО «Рошен»;

99,9 процента акций этих структур.

Приватизация запланирована на период 2026–2028 годов. Однако подробная информация о дате продажи, стартовой цене и форме процесса не предоставлялась.

Фабрика остановила производство в 2017 году

Рошен считается одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире.

Компания объявила о закрытии липецкой фабрики в 2017 году, сославшись на политические и экономические причины. После этого производство на предприятии было остановлено.

В то время корпорация оценивала свои оставшиеся в России активы примерно в 200 миллионов долларов.

Основная информация Показатель Год закрытия фабрики 2017 год Процесс перехода активов государству 2024 год Приватизируемая доля 99,9 процента Срок плана 2026–2028 годы Оценка прежних активов Около 200 миллионов долларов

Какова будет дальнейшая судьба предприятия?

Поскольку завод долгое время не выпускает продукцию, пока неизвестно, возобновит ли новый инвестор работу предприятия или использует его активы в других целях.

Также не раскрываются сумма доходов от приватизации и компании, которые примут участие в торгах.

Петр Порошенко включен Росфинмониторингом России в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это является правовой квалификацией со стороны уполномоченных органов России.

Как вы думаете, возобновит ли свою деятельность липецкая фабрика, не работавшая долгие годы, в руках нового инвестора? Оставьте свое мнение в комментариях.