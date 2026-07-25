«Реал» начал работу над трансфером Родри...

·50·Спорт
«Реал» начал работу над трансфером Родри...

Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Родри в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, мадридцы начали предварительную работу по трансферу испанского футболиста.

На данный момент официальных переговоров между двумя клубами не проводилось. Несмотря на это, сообщается, что руководство «Реала» высоко оценивает шансы на достижение соглашения.

«Реал» хочет осуществить трансфер уже этим летом

Согласно материалу, подготовленному Дэвидом Орнштейном и Марио Кортеганой, мадридский «Реал» нацелен заполучить Родри не в качестве долгосрочного плана, а уже в предстоящее летнее трансферное окно.

Мадридский клуб пока не направлял официального предложения в «Манчестер Сити». Также не сообщается о начале переговоров между сторонами по поводу стоимости или условий трансфера.

Однако источник подчеркивает, что «Реал» выражает серьезную уверенность в возможности осуществления этого трансфера.

«Манчестер Сити» не намерен отпускать Родри

Манчестерский клуб, в свою очередь, намерен сохранить одного из своих ключевых полузащитников в команде.

Согласно сообщениям, руководство «Сити» рассчитывает, что Родри останется в команде и в следующем сезоне, независимо от того, подпишет ли он новый контракт.

Это может значительно осложнить трансферные переговоры для «Реала», поскольку действующее соглашение игрока рассчитано еще более чем на один сезон.

Когда истекает контракт Родри?

Контракт капитана сборной Испании с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года.

Основная информация

Деталь

Футболист

Родри

Текущий клуб

«Манчестер Сити»

Интересующийся клуб

«Реал Мадрид»

Срок контракта

до июня 2027 года

Официальные переговоры

Еще не начались

По этой причине «Манчестер Сити» находится на сильной позиции в переговорах и не обязан продавать игрока.

Почему «Реал» выбрал именно Родри?

Родри отличается тем, что умеет управлять темпом игры в центральной полузащите, обеспечивая баланс между защитой и нападением.

Тот факт, что он является капитаном сборной Испании, также подчеркивает лидерские качества футболиста. А «Реал», возможно, стремится еще больше укрепить центральную линию за счет опытного и высококлассного полузащитника.

Однако финансовые условия трансфера, личная позиция Родри и возможная цена «Манчестер Сити» пока не разглашаются.

Решающие переговоры еще впереди

В настоящее время переход Родри в «Реал» находится лишь на стадии интереса мадридцев и предварительной работы над трансфером.

Официальное предложение, переговоры между клубами и решение самого футболиста определят судьбу этого трансфера. Ожидается, что добиться соглашения будет непросто, так как «Манчестер Сити» полон решимости удержать его.

Как вы думаете, является ли Родри наиболее подходящим выбором для полузащиты «Реала»? Оставьте свое мнение в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Сегодня, 23:15Магомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяМагомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяСегодня, 23:11Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроРеал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроСегодня, 22:54Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Сегодня, 22:35Юрген Клопп возглавил сборную Германии: в стране волна огромного оптимизмаЮрген Клопп возглавил сборную Германии: в стране волна огромного оптимизмаСегодня, 21:33Мохаммед Салах близок к «Бешикташу»: за кем последнее слово?Мохаммед Салах близок к «Бешикташу»: за кем последнее слово?Сегодня, 21:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость