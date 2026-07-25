«Реал» начал работу над трансфером Родри...

Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Родри в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, мадридцы начали предварительную работу по трансферу испанского футболиста.

На данный момент официальных переговоров между двумя клубами не проводилось. Несмотря на это, сообщается, что руководство «Реала» высоко оценивает шансы на достижение соглашения.

«Реал» хочет осуществить трансфер уже этим летом

Согласно материалу, подготовленному Дэвидом Орнштейном и Марио Кортеганой, мадридский «Реал» нацелен заполучить Родри не в качестве долгосрочного плана, а уже в предстоящее летнее трансферное окно.

Мадридский клуб пока не направлял официального предложения в «Манчестер Сити». Также не сообщается о начале переговоров между сторонами по поводу стоимости или условий трансфера.

Однако источник подчеркивает, что «Реал» выражает серьезную уверенность в возможности осуществления этого трансфера.

«Манчестер Сити» не намерен отпускать Родри

Манчестерский клуб, в свою очередь, намерен сохранить одного из своих ключевых полузащитников в команде.

Согласно сообщениям, руководство «Сити» рассчитывает, что Родри останется в команде и в следующем сезоне, независимо от того, подпишет ли он новый контракт.

Это может значительно осложнить трансферные переговоры для «Реала», поскольку действующее соглашение игрока рассчитано еще более чем на один сезон.

Когда истекает контракт Родри?

Контракт капитана сборной Испании с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года.

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По этой причине «Манчестер Сити» находится на сильной позиции в переговорах и не обязан продавать игрока.

Почему «Реал» выбрал именно Родри?

Родри отличается тем, что умеет управлять темпом игры в центральной полузащите, обеспечивая баланс между защитой и нападением.

Тот факт, что он является капитаном сборной Испании, также подчеркивает лидерские качества футболиста. А «Реал», возможно, стремится еще больше укрепить центральную линию за счет опытного и высококлассного полузащитника.

Однако финансовые условия трансфера, личная позиция Родри и возможная цена «Манчестер Сити» пока не разглашаются.

Решающие переговоры еще впереди

В настоящее время переход Родри в «Реал» находится лишь на стадии интереса мадридцев и предварительной работы над трансфером.

Официальное предложение, переговоры между клубами и решение самого футболиста определят судьбу этого трансфера. Ожидается, что добиться соглашения будет непросто, так как «Манчестер Сити» полон решимости удержать его.

Как вы думаете, является ли Родри наиболее подходящим выбором для полузащиты «Реала»? Оставьте свое мнение в комментариях.