Родри в сфере интересов Реал Мадрид: главный тренер Ман Сити прояснил ситуацию

·44·Спорт
Родри в сфере интересов Реал Мадрид: главный тренер Ман Сити прояснил ситуацию

Новый главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска высказался о трансферных слухах вокруг испанского полузащитника Родри. В последнее время участились сообщения о серьезном интересе к футболисту со стороны мадридского Реала, и наставник поделился своими мыслями об игроке, который является ключевым опорным элементом команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Родри, выигравший чемпионат мира в качестве капитана сборной Испании, в настоящее время находится на пороге решения проблем со здоровьем. Ожидается, что 30-летний футболист в ближайшие дни перенесет операцию на спине. Это еще больше усиливает вопросы о его будущем, ведь до окончания его действующего контракта с Манчестер Сити остался всего один год.

Трансферные слухи и реакция тренера

Как сообщает Манчестер Эвенинг Невс, Энцо Мареска подчеркнул, что не беспокоится о шумихе вокруг звездного игрока. «Вполне естественно, что вокруг крупных игроков всегда ходят разные слухи. Я не переживаю по этому поводу. Он выиграл чемпионат мира и стал одним из лучших игроков турнира. Каждый тренер в мире хотел бы иметь такого футболиста, как Родри, в своей команде», — отметил итальянский специалист.

Хотя Родри является обладателем Золотого мяча (Баллон д'Ор) 2024 года, в его карьере продолжается сложный период, связанный с травмами. Из-за тяжелой травмы колена (АКЛ), полученной в сентябре 2024 года, он пропустил практически весь сезон. Теперь небольшая операция на спине может немного затянуть его подготовку к новому сезону.

Будущее и возможная сумма трансфера

По информации издания АС, Родри не против продолжить карьеру в Ла Лиге, особенно в составе Реал Мадрид. Однако в данный момент футболист ведет себя профессионально и полностью сосредоточен на процессе восстановления. Руководство Манчестер Сити, в свою очередь, готово отпустить игрока примерно за 60 миллионов евро, если он откажется продлевать контракт.

Как пишет The Athletic, точные сроки возвращения Родри на поле после операции не определены. Это увеличивает вероятность того, что он пропустит стартовые туры Английской Премьер-лиги. Энцо Мареске и его тренерскому штабу теперь придется поломать голову над тем, какие тактические схемы использовать без Родри на старте сезона.

Этот трансферный процесс интересен и узбекистанским любителям футбола, поскольку Родри считается одним из сильнейших опорных полузащитников в современном футболе. Его переход в такой гранд, как Реал Мадрид, может существенно изменить расстановку сил в европейском футболе.

РодриМанчестер СитиРеал МадридТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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