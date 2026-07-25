Скончался режиссер «Маски» и «Царя скорпионов» Чак Рассел

Известный американский режиссер Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет. По данным его семьи, режиссер был найден без сознания 22 июля в своем доме в Сан-Диего, штат Калифорния. Его адвокат подтвердил факт смерти, однако причина гибели пока не разглашается.

Чак Рассел знаком любителям кино по таким популярным фильмам, как «Маска» (The Mask), «Капля» (The Blob) и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors). Одним из крупнейших успехов в его режиссерской карьере стала вышедшая на экраны в 1994 году «Маска» — именно эта картина принесла всемирную известность Джиму Керри и Кэмерон Диас. Фильм также был номинантом на премию «Оскар» за лучшие спецэффекты.

А снятый в 2002 году «Царь скорпионов» (The Scorpion King) вошел в историю как картина, открывшая Дуэйну «Скале» Джонсону путь к его первой главной роли.

В интервью 2024 года Рассел рассказывал, что изначально «Маска» планировалась как фильм ужасов, но по его предложению был выбран жанр комедии. В результате фильм с бюджетом в 18 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 350 миллионов долларов.

Последней работой режиссера стал вышедший в 2024 году фильм «Witchboard», который является ремейком одноименного фильма ужасов 1986 года. Его смерть расценивается как большая потеря для голливудской киноиндустрии.