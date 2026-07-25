Lenovo представила моноблок ТинкКентре Кс с необычным дисплеем

Компания Lenovo, известная своими инновационными решениями на рынке компьютерных технологий, выпустила на международный рынок новый моноблок под названием ТинкКентре Кс АИО Аура Эдитион. Главной особенностью данного устройства является формат его дисплея, который кардинально отличается от привычных мониторов и предоставляет новые возможности для профессиональных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

27,6-дюймовый экран устройства имеет соотношение сторон 16:18. Производитель заявляет, что такой формат создает рабочее пространство, равное по размеру двум листам бумаги формата А4, наложенным друг на друга. Это позволяет аналитикам, программистам и дизайнерам, которые много работают с документами, видеть больше информации в вертикальной ориентации.

Технические возможности и производительность

По данным иксбт.ком, базовая версия моноблока ТинкКентре Кс оснащена процессором Intel Core Ultra 5 325. Также устройство имеет 16 GB оперативной памяти ЛПДДР5Кс и накопитель (SSD) емкостью 512 GB. Для тех, кто желает получить высокую производительность, предлагаются конфигурации с процессором Intel Core Ultra Кс7 368Х и встроенной видеокартой Intel Арк Б390.

Что касается экранной технологии, это ИПС-панель с разрешением 2560 кс 2880 пикселей. Монитор поддерживает частоту обновления 60 Hz и обеспечивает яркость 300 нит. По точности цветопередачи он охватывает 98 процентов цветового пространства ДКИ-П3, что гарантирует естественное отображение цветов в процессе графической обработки.

Что касается системы памяти, инженеры Lenovo не забыли и о возможностях расширения. В устройство можно установить SSD стандарта PCIe Ген5 емкостью до 2 TB. Кроме того, пользователи получают возможность дополнительно добавить еще один накопитель формата M.2 2280, что крайне важно для специалистов, работающих с большими объемами данных.

Цена и положение на рынке

Начальная цена этого необычного моноблока установлена на уровне примерно 2300 долларов. Хотя эта цена выше среднего сегмента, уникальный форм-фактор и высокое качество сборки устройства относят его к разряду профессионального офисного оборудования. На рынке Узбекистана такие устройства также обычно высоко ценятся корпоративными клиентами и узкими специалистами.

Подводя итог, Lenovo ТинкКентре Кс АИО Аура Эдитион — прекрасная альтернатива для тех, кто устал от стандартных мониторов формата 16:9 или 21:9 на рынке и хочет повысить эффективность своей работы. Работа на одном цельном и вертикально расширенном экране вместо двух мониторов может стать новым трендом в организации современного рабочего места.