Хочет ли Реал Мадрид побить трансферный рекорд ради Майкла Олисе: Слухи и реальность

·79·Спорт
Хочет ли Реал Мадрид побить трансферный рекорд ради Майкла Олисе: Слухи и реальность

Сообщения о том, что испанский клуб Реал Мадрид работает над грандиозным соглашением, которое должно потрясти футбольный мир в следующее трансферное окно, находятся в центре внимания спортивных изданий. Речь идет о звезде Баварии и сборной Франции Майкле Олисе. После яркого выступления на чемпионате мира в Северной Америке трансферная стоимость этого футболиста взлетела до астрономических высот. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Олисе проявил себя на мировом первенстве и попал на карандаш не только специалистам, но и скаутам гранд-клубов. По ходу турнира он выполнил 7 голевых передач, побив 56-летний рекорд легендарного Пеле. Примечательно, что 5 из этих пасов были непосредственно реализованы Килианом Мбаппе. Утверждается, что именно эта связка еще больше усилила интерес мадридского клуба.

Обещание Флорентино Переса и цена трансфера

По слухам, президент Реала Флорентино Перес подготовил предложение в размере 150 миллионов евро, что является клубным рекордом. Некоторые источники предполагают, что эта сумма может побить рекорд, установленный Неймаром, и превысить 200 миллионов евро. Если эта сделка состоится, Майкл Олисе станет самым дорогим игроком в истории футбола.

Однако сам Флорентино Перес осторожно отвечает на вопросы по этому поводу. В интервью телешоу Хоризонте он признал, что Олисе — великолепный футболист, но опроверг информацию о том, что с ним ведутся прямые переговоры. По словам Переса, клубу нужен полузащитник, способный подключаться к атаке, и этот трансфер должен вызвать большой ажиотаж среди болельщиков.

Фактор Килиана Мбаппе и конкуренция

Имеются данные о том, что недавно присоединившийся к Реал Мадриду Килиан Мбаппе поддерживает трансфер своего соотечественника. Продолжение успешного тандема по сборной и на клубном уровне может превратить линию атаки «сливочных» в неудержимую силу. Тем не менее, очевидно, что Бавария так просто не отпустит одного из своих самых талантливых представителей.

По информации Те Гуардиан, несмотря на опровержения Переса, Олисе все равно остается главной целью. Однако мадридцы параллельно рассматривают и другие варианты. Например, тот факт, что недавно было отклонено предложение в 150 миллионов евро по нападающему Атлетико Мадрид Хулиану Альваресу, также свидетельствует об агрессивной стратегии клуба на рынке.

Официальные переговоры по трансферу Майкла Олисе пока не начались. Но молодость футболиста, его технические возможности и рекорд на чемпионате мира делают его идеальным кандидатом для такого проекта Галактикос, как Реал Мадрид. Ожидается, что грядущее трансферное окно прояснит все вопросы на этот счет.

Реал МадридМайкл ОлисеКилиан МбаппеТрансферБавария
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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